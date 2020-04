Prass faz leilão por covid, e Nobre compra camisa por R$ 7,5 mil

O goleiro Fernando Prass resolveu leiloar três relíquias de sua carreira e reverter os valores arrecadados para famílias carentes na luta contra a pandemia de covid-19. Paulo Nobre, ex-presidente do Palmeiras, comprou uma das camisas escolhidas pelo veterano para a dinâmica.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Fernando Prass leiloou a camisa comemorativa recebida em sua despedida do Palmeiras, realizada no final do ano passado. Para comprar a peça, o ex-presidente Paulo Nobre ofereceu um lance de R$ 7,5 mil.

Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, Prass conquistou durante a gestão de Nobre a Série B do Campeonato Brasileiro 2013, a Copa do Brasil 2015 e a Série A do Campeonato Brasileiro 2016. O goleiro ainda participou da campanha de sucesso no Brasileiro 2018 e encerrou sua longa passagem pelo clube em 2019.

Fernando Prass também separou para o leilão beneficente a camisa utilizada em seu 200º jogo pelo Vasco da Gama, com referência ao adeus de Edmundo. Para completar, o atual goleiro do Ceará escolheu o uniforme da Seleção exibido por Gabriel Jesus durante a comemoração pelo título das Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016.

O leilão das três peças vem sendo realizado por meio do perfil oficial de Fernando Prass no Instagram, com renda revertida ao Hospital Infantil Filantrópico do Ceará e à Cajec, em Taboão da Serra-SP. O goleiro ainda planeja investir parte do valor na compra de cestas básicas.