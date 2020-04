Paralisação pode servir para meias do Palmeiras recuperarem bom futebol

A paralisação do futebol por conta da pandemia da Covid-19 interrompeu uma boa sequência do Palmeiras, que dividia a liderança do Paulistão com o Santo André, e liderava seu grupo de maneira isolada na Libertadores. A pausa é ruim para todo o elenco, mas pode servir para alguns atletas do Verdão recuperarem o bom futebol. Em especial, os meias.

Não é de agora que o Palmeiras tem um dos elencos mais badalados da temporada. O setor de meio-campo é um dos mais recheados do elenco. Por outro lado, nenhum meia de armação conseguiu se consolidar como titular com Vanderlei Luxemburgo. Até por isso, o treinador tem escalado um quarteto ofensivo com Dudu, Willian, Luiz Adriano e Rony.

Entre os meias, quem mais teve chances até aqui foi Lucas Lima, que inclusive começou a temporada como titular. Luxemburgo apostou no camisa 20 nas seis primeiras rodadas do Campeonato Paulista. O jogador até começou bem, com direito a gol na estreia, mas logo viu o desempenho cair, até perder seu lugar no time.

Na queda de rendimento de Lucas Lima, Luxa decidiu apostar em Raphael Veiga centralizado. O camisa 23 participou de três jogos como titular, e entrou vindo do banco em outros dois. Só conseguiu balançar as redes em uma oportunidade, e também não convenceu a torcida e o treinador. Assim, foi sacado da equipe assim que Rony chegou, e Luxa apostou no quarteto ofensivo.

Quem também pode jogar como um meia armador, mas pouquíssimo atuou foi Gustavo Scarpa. Com a concorrência no setor, o jogador foi utilizado apenas em três partidas, e em todas elas atuou aberto, seja pelo lado direito ou esquerdo do ataque.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Por outro lado, Zé Rafael soube usar de sua versatilidade para jogar mais. Com tantos meias para disputar vaga, o camisa 8 acabou recuado por Luxemburgo e passou a atuar como segundo volante. Nesta posição, o jogador atuou em 12 partidas, sendo seis como titular.

Ainda não há data para o retorno do futebol no Brasil, e o elenco palmeirense cumpre férias até a próxima semana. Quando voltarem às atividades, os meias do Verdão terão a chance de dar a volta por cima e reconquistar a confiança de Vanderlei Luxemburgo no setor ofensivo da equipe.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com