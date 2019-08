Por lesão contra o Grêmio, lateral direito Mayke passará por cirurgia

O vasto elenco liderado pelo técnico Luiz Felipe Scolari no Palmeiras tem uma baixa. O lateral direito Mayke sofreu contusão no empate por 1 a 1 contra o Grêmio, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e precisará passar por uma intervenção cirúrgica.

O Palmeiras informou neste domingo que Mayke sofreu uma lesão “importante” no tendão adutor direito após dividida na partida do último sábado, mas não divulgou prazo de recuperação. De acordo com o clube, para “garantir a plena recuperação”, o departamento médico optou pelo tratamento cirúrgico.

Escalado como titular em Porto Alegre, Mayke foi substituído por Marcos Rocha durante a etapa complementar e deixou o gramado com dores. Na temporada de 2019, o ex-jogador do Cruzeiro acumula um total de 17 partidas e um gol com a camisa do Palmeiras.

Com Mayke indisponível por conta da lesão, a principal alternativa para Luiz Felipe Scolari na lateral direita é Marcos Rocha. Outra opção para o comandante é usar o veterano Jean, de 33 anos, que participou de apenas cinco partidas em 2019.

Ainda na capital gaúcha, a delegação palmeirense se prepara para as quartas de final da Copa Libertadores. Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, sem o lesionado Mayke, o time alviverde volta a encarar o Grêmio em busca de uma vaga na semi do torneio continental.