Por indicar favorecimento do VAR ao Fla, Galiotte é punido pelo STJD

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Após o polêmico empate contra o Internacional, insatisfeito com o VAR, Maurício Galiotte reclamou e indicou favorecimento ao Flamengo no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu punir o presidente com 15 dias de suspensão de suas atividades no Palmeiras.

“Muitos lances o VAR não tem atuado em jogos do Flamengo. Isso é fato”, disse Galiotte à época. “Para alguns clubes, o VAR trabalha. Para outros, não. Acho que cabe uma reciclagem, cabe uma revisão de conceito. Todos merecem ser tratados da mesma maneira”, afirmou, revoltado com a anulação de um gol de Bruno Henrique.

Galiotte, então, acabou denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que versa sobre “desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões”. Por medida dos auditores da Quinta Comissão Disciplinar do STJD, o dirigente recebeu a pena mínima.

Durante o desenrolar da sessão, o procurador Marcus Campos exibiu a prova de vídeo que baseou a denúncia contra o palmeirense e afirmou: “Declaração grave de que um time A, B ou C estão sendo beneficiados. Precisamos punir para que evitem novos desrespeitosos”.

Já o advogado Américo Espallargas, representante do Palmeiras, tentou argumentar. “O presidente não chamou ninguém de incompetente e surpreende ao clube o teor carregado na denúncia. Algumas vezes, o VAR erra e, às vezes, acerta. É isso que o presidente está dizendo na entrevista”, declarou.

Durante a tarde desta quinta-feira, dia em que o Palmeiras treinou sob o comando de Mano Menezes, Maurício Galiotte esteve na Academia de Futebol. Às 18 horas (de Brasília) de domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde pega o Avaí, na Ressacada.