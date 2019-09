Galiotte vê Palmeiras injustiçado e indica favorecimento ao Fla

Insatisfeito com a arbitragem do empate entre Palmeiras e Internacional, Maurício Galiotte concedeu entrevista no Estádio Beira-Rio na tarde deste domingo. Em tom incisivo, o presidente do time alviverde reclamou do VAR e indicou favorecimento ao Flamengo, principal concorrente pela liderança do Campeonato Brasileiro.

“Muitos lances o VAR não tem atuado em jogos do Flamengo. Isso é fato. Ontem, foi um exemplo”, disse Galiotte em alusão a pisão de Gabriel sobre o são-paulino Daniel Alves. “O pênalti no Guerrero, contra o Internacional, no Maracanã, é outro exemplo. Não queremos isso. Queremos um futebol sério. Que marquem igual para todos”, disse.

Aos 40 minutos do segundo tempo contra o Internacional, Bruno Henrique recebeu de Lucas Lima e mandou para as redes. Após rever o lance pelo monitor do VAR, no entanto, o árbitro Braulio Machado marcou toque de Willian na origem da jogada, em que o atacante palmeirense disputa a bola com Klaus.

“O Felipe Melo toma cartão em absolutamente todas as jogadas. Ontem, o Gabriel pisou num atleta e o VAR acho que estava desligado no lance, porque não foi pedido. Hoje, a bola bateu na mão do Willian? Parece que bateu, numa falta que ele recebeu. E cadê a falta? Fomos prejudicados num lance faltoso contra o Palmeiras”, reclamou Galiotte

O mandatário adiantou que o Palmeiras planeja manifestar oficialmente à CBF sua insatisfação em relação ao ocorrido no jogo contra o Internacional. Em sua breve entrevista, ele ainda disse considerar que os times não vêm sendo tratados de maneira igualitária.

“Para alguns clubes, o VAR trabalha. Para outros, não. Acho que cabe uma reciclagem, cabe uma revisão de conceito. Todos merecem ser tratados da mesma maneira. O Palmeiras não quer absolutamente nada. Nós só queremos que seja justo. Absolutamente, não pedimos nada. Apenas justiça”, afirmou.