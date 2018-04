Por confusão em Derby, Felipe Melo rebate internauta em rede social

Confira este e outros vídeos em

Uma confusão entre jogadores de Palmeiras e Corinthians marcou a primeira final do Campeonato Paulista, disputada na tarde de sábado e vencida pelo clube alviverde. Um dos protagonistas do tumulto em Itaquera, o volante Felipe Melo rebateu um internauta neste domingo por meio de seu perfil no Twitter.

Expulso pelo árbitro Leandro Bizzio Marinho ao lado do corintiano Clayson, o meio-campista alegou inocência ao final da partida e disse que recebeu o cartão vermelho pela fama que tem. Uma imagem de televisão com zoom que mostra o palmeirense acertando o adversário com o braço direito repercutiu na internet.

“Essa imagem quebrou o Felipe Melo, tava acompanhando achando que realmente dessa vez ele não tinha feito nada”, escreveu um internauta. “Quebrou merda nenhuma, nem com lupa vcs conseguem mostrar o que não aconteceu!”, respondeu o palmeirense.

Quebrou merda nenhuma,nem com lupa vcs conseguem mostrar o que não aconteceu! https://t.co/0q1rRCSjB8 — Felipe Melo (@_felipemelo_) 1 de abril de 2018

Em seguida, Felipe Melo usou seu perfil para celebrar o triunfo alcançado em Itaquera. “Feliz com essa vitória difícil e importante, seguimos focados e concentrados pois sabemos que não ganhamos nada, desejo uma boa Páscoa a todos!”, escreveu o jogador.

O segundo e decisivo confronto entre Palmeiras e Corinthians está marcado para as 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, no Allianz Parque. Como ganhou por 1 a 0 em Itaquera, o time alviverde garante o título do Campeonato Paulista com um empate dentro de casa.