Piquerez projeta retorno ao Palmeiras e mantém sonho de disputar a Copa do Mundo

Em processo de recuperação de uma cirurgia no tornozelo direito, o lateral Joaquín Piquerez projetou o retorno aos gramados pelo Palmeiras. O uruguaio afirmou que vive a fase mais importante da recuperação e revelou o desejo de disputar a Copa do Mundo com a seleção do Uruguai.

O jovem Koné passa a integrar o grupo de apoio nos treinamentos do elenco profissional, enquanto Piquerez avança em seu processo de retorno aos gramados 🐷⚽ pic.twitter.com/bcSkq5ld2d — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 18, 2026

"Estou indo muito bem"

“No começo, foram dias, talvez até semanas, difíceis para assimilar tudo, mas o futebol não tem muito tempo para ficar se lamentando. Logo depois da cirurgia já comecei minha recuperação, estou indo para a sétima semana e entrando na etapa mais importante antes de poder voltar aos gramados”, afirmou Piquerez, que realizou trabalhos com bola no gramado na última segunda-feira, à TV Palmeiras.

O jogador também destacou a saudade da rotina de treinos com o elenco e demonstrou otimismo com a evolução física.

“Estou indo muito bem e espero continuar dessa forma para poder voltar a estar com o elenco. Hoje assisti a uma parte do treino e a verdade é que isso me deixa com muita saudade de fazer o que eu gosto. Graças a Deus está indo tudo bem e estou mais perto dessa etapa, de estar com meus companheiros e ajudar o time”, completou.

Copa do Mundo

Além da recuperação no Palmeiras, Piquerez falou sobre a possibilidade de defender o Uruguai na Copa do Mundo caso esteja apto.

“É um sonho que eu tenho de participar da Copa do Mundo, mas com os pés no chão. Seguirei fazendo a minha recuperação, priorizando o meu corpo, conhecendo o meu corpo e com a esperança e a confiança de poder estar à disposição”, disse.

“Quero estar à disposição do elenco antes da parada da Copa e, depois, por que não sonhar com alguma vaga na Copa, que é o sonho de todo jogador?”, concluiu.

Relembre a lesão

A lesão de Piquerez aconteceu em março, durante um amistoso entre Uruguai e Inglaterra. O lateral começou a partida como titular, mas precisou deixar o gramado de maca ainda no primeiro tempo após dividida com Noni Madueke, que caiu sobre seu tornozelo direito. Após exames, o lateral teve diagnosticada uma ruptura no local e passou por procedimento cirúrgico.

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