Palmeiras inicia preparação para duelo contra o Cerro pela Libertadores

O elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol nesta segunda-feira para o segundo dia de preparação para a partida diante do Cerro Porteño pela Libertadores, marcada para as 21h30 (de Brasília) desta quarta, no Allianz Parque.

Como foi o treino

Os atletas foram a campo e realizaram trabalhos em campo reduzido, com limites de toques na bola por jogador. Em seguida, a equipe realizou duelos no último terço do gramado. Koné, zagueiro marfinense de 18 anos, treinou com o elenco principal e agora integra o grupo de apoio.

Piquerez, em recuperação de uma cirurgia no tornozelo direito, foi ao gramado separadamente e fez trabalhos de fisioterapia com bola.

Desfalques

Diante do Cruzeiro, Felipe Anderson e Sosa deixaram o campo com dores e realizaram exames nesta segunda. O meia teve constatada lesão de baixo grau no músculo posterior da coxa esquerda e já iniciou o tratamento. Já o paraguaio sofreu uma lesão ligamentar não cirúrgica após entorse no tornozelo esquerdo.

Além deles, o técnico Abel Ferreira segue sem: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Vitor Roque (cirurgia no tornozelo esquerdo), Bruno Fuchs (lesão na coxa direita), Benedetti (lesão no tornozelo).

Por outro lado, terá o retorno de Allan, que cumpriu suspensão pelo Campeonato Brasileiro devido ao acúmulo de cartões amarelos.

Situação no grupo

A equipe comandada por Abel Ferreira lidera o Grupo F da Libertadores, com oito pontos. Em caso de vitória sobre o Cerro Porteño, o Palmeiras garante vaga nas oitavas de final e, se o Sporting Cristal for derrotado, também assegura a liderança da chave.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Palmeiras x Cerro Porteño (5ª rodada da Copa Libertadores)

Data e hora: 20/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)