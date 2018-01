Perto do Barça, Mina passa a seguir Suarez e Coutinho em rede social

O zagueiro Yerry Mina está perto de trocar a Sociedade Esportiva Palmeiras pelo Fútbol Club Barcelona. À espera de um desfecho para a negociação, o zagueiro colombiano passou recentemente a seguir atletas do time espanhol por meio de seu perfil em rede social.

Ativo no Instagram, Mina virou seguidor do goleiro alemão Marc-André ter Stegen, do centroavante uruguaio Luis Suarez e do meio-campista Philippe Coutinho. A transferência do atleta da Seleção Brasileira do Liverpool para o Barcelona foi anunciada oficialmente no sábado.

Alguns palmeirenses já começaram a se despedir do colombiano. “Boa sorte no Barcelona, Mina! Espero que um dia você volte ao nosso Palestra”, escreveu um fã no Instagram. “Muitas vitórias no Barcelona. Seja muito feliz e saiba que no Brasil o Palmeiras será sua casa”, desejou outro.

Pelo acordo entre Palmeiras e Barcelona, Mina seria integrado ao time catalão apenas depois da Copa do Mundo 2018 por 9 milhões de euros (R$ 35 milhões). Os espanhóis, porém, desejam antecipar para o começo da temporada a chegada do colombiano, que já comunicou aos diretores brasileiros a vontade de sair.

Para concretizar a transferência, o Palmeiras negocia uma compensação financeira superior aos 9 milhões de euros combinados anteriormente. Enquanto as tratativas continuam, Yerry Mina não vem participando dos treinamentos na Academia de Futebol.

Ganhador do Campeonato Brasileiro 2016, o colombiano acumula nove gols em 49 partidas pelo Palmeiras e viveu uma temporada discreta em 2017. Para a defesa, o técnico Roger Machado conta com Antônio Carlos, Edu Dracena, Emerson Santos, Juninho, Luan, Pedrão e Thiago Martins.