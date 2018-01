Mattos revela pedido de Yerry Mina para ir ao Barcelona em janeiro

Conforme antecipado pela Gazeta Esportiva, o Barcelona tenta antecipar a chegada de Yerry Mina e já fez uma proposta oficial pelo colombiano, que foi recusada pelo Verdão. Em virtude do desejo do defensor em ir para a Espanha já em janeiro, porém, o Verdão fez uma contraproposta ao clube catalão e agora aguarda resposta.

“No dia 26 de dezembro, o Barcelona procurou o Palmeiras dizendo que tinha interesse em contar com o Mina já em janeiro por alguns fatores. O Palmeiras tem um contrato com o Barcelona assinado, foi a condição para o Mina vir, que diz que, em julho, o Barcelona paga 9 milhões de euros e pode ficar com o atleta. Era para sair ano passado, prorrogamos mais uma vez. O Palmeiras disse que não tem interesse em negociar o Mina neste momento, eles ofertaram 1 milhão de euros a mais, foram aumentando, e o Palmeiras disse que não era o dinheiro, era questão técnica”, afirmou Alexandre Mattos.

O contrato de Mina com o Palestra prevê que o defensor possa assinar com o Barça após a Copa do Mundo da Rússia por nove milhões de euros (R$ 35 milhões). Na última semana, porém, o clube espanhol ofereceu 10 milhões de euros (R$ 38,9 milhões) e posteriormente 11 milhões de euros (R$ 42 milhões) para levar o zagueiro para a Espanha já em janeiro, oferta recusada pelo Alviverde.

“Pedimos para esperar a volta do Mina para tomar uma decisão mais profunda. Nos encontramos hoje, falamos muito e ele tem um sonho forte de ir para a Europa. Ele respeita a instituição e, se precisar, vai continuar no clube. O Palmeiras já tem um valor na cabeça. Já passamos a bola para lá. Se o Barcelona chegar (no valor), o Mina vai. Se não, treina normalmente até o meio do ano. Mina e Barcelona já sabem disto”, completou.

Yerry Mina chegou ao Palmeiras em maio de 2016 por cerca de R$ 12 milhões, pagos ao Independiente Santa Fe-COL pelo ex-presidente Paulo Nobre. À época, o defensor já despertava o interesse do Barcelona, mas os blaugranas não tinham pressa em contratar o atleta.

A situação atual, porém, é outra. Uma das opções da zaga da equipe, o francês Umtiti se lesionou no início do mês e irá parar por até oito semanas. Outra alternativa no elenco de Ernesto Valverde, Javier Mascherano está decidido a deixar o clube já nesta janela de janeiro. O argentino tem contrato com o Barça até o meio do próximo ano. Assim, restariam apenas Vermaelen – que não inspira confiança – e Piqué para a posição.

Vale lembrar que, independentemente de Yerry ser vendido pelos R$ 35 milhões estabelecidos em contrato em julho, ou por um valor superior já em janeiro, o Palmeiras pagará apenas R$ 12 milhões a Paulo Nobre, acrescidos de juros muito inferiores às taxas praticadas no mercado.