Permanência de Thiago Martins está atrelada à saída de Yerry Mina

Thiago Martins se reapresentou ao Palmeiras com o restante do elenco, mas não sabe se irá permanecer no clube em 2018. Com oito zagueiros no elenco, conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Verdão só manterá o jogador no grupo se Yerry Mina deixar o clube já em janeiro.

“Emprestamos o Thiago exclusivamente para não perder ritmo. Temos a situação do Mina, é verdade que o Barcelona veio atrás, estão oferecendo mais um recurso financeiro, mas é verdade que Palmeiras não tem interesse. Os estrangeiros estão liberados da reapresentação. Vamos esperar o Mina chegar, conversar”, afirmou o diretor Alexandre Mattos.

Na última temporada, Thiago Martins foi emprestado ao Bahia, que tenta mantê-lo no clube para este ano. A negociação do defensor com o Tricolor estava perto de ser concluída, mas o risco de perder Mina em janeiro fez o Palmeiras brecar o acerto.

“O Thiago foi emprestado porque teve uma lesão de ligamento, ficou seis meses e meio fora. Quando ficou pronto, em setembro, achamos interessante, já em fim de ano, colocá-lo para jogar. O Bahia tinha perdido zagueiros. Ele está aqui, o Thiago não saiu. A avaliação técnica é feita pela comissão técnica. Obviamente que todos conversamos. Se a comissão definir que um ou dois precisam sair…”, completou.

O contrato de Mina com o Palestra prevê que o defensor possa assinar com o Barça após a Copa do Mundo da Rússia por nove milhões de euros (R$ 35 milhões). Na última semana, porém, o clube espanhol ofereceu 11 milhões de euros (R$ 42 milhões) para levar o zagueiro para a Espanha já em janeiro.

O Palmeiras não tem interesse em negociar o atleta neste início de temporada, porém, se este for o desejo do jogador, Alexandre Mattos irá negociar uma compensação financeira maior para o Alviverde.