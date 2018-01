Sem estrangeiros, Palmeiras tem reforços e volta de emprestados

O elenco palmeirense se apresentou ao técnico Roger Machado na Academia de Futebol durante a tarde desta quarta-feira. Sem os três estrangeiros do grupo, 31 jogadores marcaram presença no centro de treinamento do clube alviverde, incluindo os cinco reforços.

O meio-campista Alejandro Guerra teve problemas para embarcar na Venezuela e retornará ao Brasil assim que possível. Já o zagueiro Yerry Mina e o centroavante Miguel Borja, ambos colombianos, são esperados na Academia de Futebol nesta sexta-feira.

Se não contou com os estrangeiros, Roger Machado encontrou seus cinco reforços. O goleiro Weverton (Atlético-PR), o lateral direito Marcos Rocha (Atlético-MG), o zagueiro Emerson Santos (Botafogo), o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) e o meia Lucas Lima (Santos) participaram da bateria de testes de pré-temporada. Além destes, o zagueiro Pedrão, destaque da equipe que conquistou o Campeonato Paulista sub-20, também foi novidade na reapresentação.

O dia marcou o retorno de quatro atletas que estavam emprestados: o zagueiro Thiago Martins (Bahia), o lateral esquerdo Victor Luis (Botafogo), o meia Allione (Bahia) e o atacante Artur (Londrina). O defensor, porém, ainda negocia com a equipe de Salvador e pode retornar ao clube nordestino.

Levando em conta os três estrangeiros que ainda não se apresentaram, o elenco atualmente conta com 34 integrantes. Pelo menos dois nomes devem ser envolvidos em negociações, uma vez que o clube deseja trabalhar com um máximo de 32 atletas no grupo.

Às 19h30 (de Brasília) do próximo dia 18 de janeiro, o time comandado pelo técnico Roger Machado entra em campo para encarar o Santo André, no Estádio Palestra Itália, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Ferroviária e Novorizontino completam o grupo C do Estadual.

Confira a lista completa de jogadores que se apresentaram nesta quarta-feira:

Goleiros:

Fernando Prass

Jailson

Weverton

Daniel Fuzato

Zagueiros:

Antônio Carlos

Emerson Santos

Juninho

Luan

Pedrão

Thiago Martins

Edu Dracena

Laterais direitos:

Marcos Rocha

Mayke

Fabiano

Laterais esquerdos:

Diogo Barbosa

Victor Luiz

Volantes:

Felipe Melo

Thiago Santos

Jean

Bruno Henrique

Tchê Tchê

Meias:

Lucas Lima

Moisés

Hyoran

Allione

Michel Bastos

Atacantes:

Dudu

Keno

Deyverson

Willian

Arthur

Ausências:

Yerry Mina

Borja

Guerra