Perfil do Allianz Parque provoca Rogério Ceni: “CPF na nota”

Neste sábado, o Palmeiras recebeu o Cruzeiro e venceu por 1 a 0, com gol marcado por Bruno Henrique. A partida marcou o reencontro de Mano Menezes com sua ex-equipe e a volta de Rogério Ceni ao Allianz Parque. Após o fim do jogo, o perfil oficial do estádio não perdoou o ex-goleiro do São Paulo e cutucou o atual treinador da Raposa.

Utilizando uma imagem de nota fiscal, a conta publicou um tweet com os dizeres: “Muda a profissão, muda o time, mas as coisas nuca mudam… ¯\_(ツ)_/¯”, além da hashtag “CPF na nota”.

Como jogador, Rogério Ceni atuou duas vezes no Allianz Parque. Além de perder ambos os jogos, o ex-goleiro ainda tomou o icônico gol por Cobertura de Robinho. Já como técnico, o ídolo Tricolor já foi derrotado pelas três equipes na qual trabalhou: São Paulo, Fortaleza e agora Cruzeiro.

Confira os cinco jogos de Rogério Ceni no Allianz Parque:

* Como goleiro

Palmeiras 3 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista 2015) – Gol por cobertura Robinho

Palmeiras 4 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro 2015)

* Como treinador

Palmeiras 3 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista 2017) – Gol por cobertura de Dudu

Palmeiras 4 x 0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro 2019)

Palmeiras 1 x 0 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro 2019)

