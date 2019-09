Palmeiras bate Cruzeiro, supera Santos e encerra turno no 2º lugar

O Palmeiras encerrou sua participação no turno do Campeonato Brasileiro durante a noite deste sábado. Apoiado por mais de 35 torcedores no Allianz Parque, o time do técnico Mano Menezes ganhou do Cruzeiro por 1 a 0, resultado que garante a vice-liderança do torneio nacional.

Com 39 pontos, o Palmeiras supera o Santos (37) e fica atrás apenas do Flamengo (42) – mais cedo, no Maracanã, o time rubro-negro bateu a equipe praiana por 1 a 0. Já o Cruzeiro, dirigido por Rogério Ceni, tem 18 pontos e figura no 16º lugar, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro entra em campo para enfrentar o líder Flamengo às 17 horas (de Brasília) de sábado, no Estádio do Mineirão. Já o Palmeiras inicia o returno do torneio contra o Fortaleza às 16 horas de domingo, no Castelão.

O Jogo – A primeira oportunidade de gol da partida foi criada pelo Cruzeiro logo no começo. Da entrada da área, Pedro Rocha bateu para Weverton espalmar. No rebote, David completou livre, mas o goleiro palmeirense conseguiu se recuperar e colocou a bola pela linha de fundo.

O time da casa passou a ditar o ritmo do jogo e teve boa posse de bola, principalmente no campo de ataque, mas sofreu para chegar ao gol adversário de forma consistente. Em um chute de fora da área, Felipe Melo viu a bola sair à direita do gol de Fabio, sem grande perigo.

A equipe alviverde inaugurou o marcador aos 45 minutos do primeiro tempo. Marcos Rocha cruzou da direita e Willian desviou. Cacá tentou tirar e Éderson se chocou com Luiz Adriano dentro da área. Bruno Henrique aproveitou a sobra e estufou as redes do Cruzeiro.

O Palmeiras manteve o domínio das ações durante o começo do segundo tempo e Fabio teve trabalho para defender dois chutes de Dudu. Em uma saída errada de Henrique, com o goleiro cruzeirense fora da meta, Willian chutou de fora da área e Cacá salvou.

O time dirigido por Mano Menezes trocou muitos passes e foi envolvente em alguns momentos. Em um contra-ataque pelo lado direito, Dudu recebeu de Gustavo Scarpa e, na tentativa de cruzar para o meio da área, acabou acertando gol de Fabio, que cedeu escanteio.

Após lance entre Cacá e Zé Rafael perto da entrada da área, alguns palmeirenses pediram pênalti, mas a arbitragem mandou seguir. Sem correr maiores riscos no campo de defesa nos minutos finais, o Palmeiras garantiu o triunfo que proporciona a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 CRUZEIRO

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 14 de setembro de 2019, sábado

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos (ambos do PR)

VAR: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Público: 35.578 pagantes

Renda: R$ 2.267.761,50

Cartões amarelos: Marquinhos Gabriel, Rafael Santos, Éderson (CRU); Felipe Melo, Dudu (PAL)

Gol:

PALMEIRAS: Bruno Henrique, aos 45 minutos do 1º Tempo

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gomez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Dudu, Willian (Zé Rafael) e Luiz Adriano (Borja)

Técnico: Mano Menezes

CRUZEIRO: Fábio; Orejuela, Cacá, Léo e Rafael Santos (Egídio); Henrique, Éderson e Marquinhos Gabriel; David (Thiago Neves), Pedro Rocha e Fred (Sassá)

Técnico: Rogério Ceni