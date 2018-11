Paulo Nobre pede para que eleição não atrapalhe reta final do Palmeiras

A vitória sobre o Santos por 3 a 2 no último sábado deixou o Palmeiras muito próximo do seu décimo título de Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa é a opinião do ex-presidente do clube, Paulo Nobre, que voltou a utilizar as suas redes sociais para comentar sobre a fase do Verdão.

Na visão do ex-mandatário, a equipe está com o título bem encaminhado e só perde a conquisto “para ela mesma”. Indo mais além, Nobre ainda explica o que não pode acontecer no clube neste momento: deixar que a eleição para a presidência atrapalhe o time dentro de campo.

“Depois da importante vitória ontem, só perdemos o Deca para nós mesmo! Peço a todos foco TOTAL SEMPRE NO PRÓXIMO JOGO! Só energia positiva por favor! Que a política do clube, normal em um período de eleição onde dois lados tentam expor seus projeto e criticas, não contagiem a torcida!”, pediu o ex-cartola que comandou o clube entre 2013 e 2016, conquistando a Série B de 2013, a Copa do Brasil de 2015 e o Brasileirão de 2016.

No próximo dia 24 de novembro, o Palmeiras definirá o seu próximo presidente para um mandato de três temporadas. Os dois concorrentes são, Maurício Galiotte, que briga pela reeleição, e Genaro Marino, candidato da oposição que possui o apoio declarado de Nobre.

Vale lembrar que Genaro Marino era o vice de Galiotte na eleição que o transformou no presidente do clube em 2017. No entanto, acabou rompendo com o atual presidente e se transformando na oposição.

Dentro de campo, a equipe segue sendo a favorita na conquista do Campeonato Brasileiro, já que soma 66 pontos, sete a mais que o více-líder, Flamengo, que ainda joga nesta rodada.