Paulinho volta a marcar após quase um ano e aumenta confiança em "retorno progressivo" no Palmeiras

A vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Flamengo foi ainda mais especial para Paulinho. O camisa 10 marcou pela primeira vez desde seu retorno de lesão e foi responsável por fechar o placar do duelo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, que aconteceu no Estádio do Maracanã.

Com isso, o jogador voltou a fazer um gol após 329 dias. Antes disso, Paulinho havia balançado a rede pela última vez no dia 28 de junho, contra o Botafogo. Na oportunidade, ele marcou o gol que classificou o Palmeiras às quartas de final do Mundial de Clubes.

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Contra o Flamengo, Paulinho foi acionado aos 36 minutos do segundo tempo. No período em que esteve em campo, teve uma finalização, um gol, 100% de aproveitamento nos passes e duelos ganhos, além de um drible certo, de acordo com dados do Sofascore.

"Expor a minha felicidade de estar voltando a jogar. Foi um processo muito difícil. Quase um ano, dez meses sofrendo, não podendo estar em atividade, não podendo fazer muitas coisas durante o dia a dia, vendo meus companheiros em disputa de títulos, chegaram à final da Libertadores, reta final do Brasileirão, podendo ser campeão, vendo isso tudo de fora, para mim era muito difícil. Eu tentava de alguma forma me fazer presente e pertencente ao grupo nesse período todo. O time, staff, a diretoria, todo mundo me ajudou muito, me passou total confiança durante esse processo para eu poder voltar esse ano no tempo certo", declarou Paulinho ao SporTV.

Em julho de 2025, o jogador precisou refazer uma cirurgia na tíbia da perna direita para corrigir um problema que o assola desde quando defendia o Atlético-MG. Ele, então, ficou quase dez meses longe dos gramados e só voltou a ser relacionado para um jogo no dia 2 de maio, no empate por 1 a 1 contra o Santos.

Desde então, ele começou no banco de reservas em outras cinco partidas e só ficou de fora do jogo contra o Jacuipense, pela volta da quinta fase da Copa do Brasil, por controle de carga, já que havia participado dos três últimos jogos que antecederam o compromisso eliminatório.

Nesta temporada, Paulinho disputou seis partidas, mas ainda nenhuma como titular. O jogador tem seguido um protocolo especial neste seu retorno progressivo aos gramados. Ele ainda nem sequer completou 90 minutos em campo somando todos os jogos.

"Ainda estou seguindo o protocolo de minutagem de limitação de jogo, e isso me deixou muito mais tranquilo, muito mais confiante para quando eu voltasse e o professor precisasse de mim eu estivesse apto para ajudar. E hoje um jogo muito importante para nós, a gente tinha que dar um passo a mais na liderança contra uma equipe que é muito qualificada. Um jogo grande, que mostra a cara dos dois times e a gente graças a Deus foi superior, conseguiu uma bela vitória para dar sequência na caminhada", finalizou.

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