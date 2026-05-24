Paulinho pede silêncio à torcida após gol, e Flamengo x Palmeiras termina confusão

O Palmeiras venceu o Flamengo na noite deste sábado por 3 a 0, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contou com gol do atacante Paulinho, seu primeiro desde que retornou de lesão após um período de quase dez meses. A comemoração do camisa 10 revoltou jogadores do time carioca.

Paulinho marcou aos 49 minutos do segundo tempo e saiu fazendo sinal de silêncio em direção à torcida presente no Maracanã. Logo em seguida, jogadores do Flamengo foram tirar satisfação com o camisa 10 do Verdão, gerando um tumulto.

A confusão foi controlada minutos depois. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda, então, distribuiu cartões amarelos para Paulinho, do lado do Palmeiras, e para Léo Pereira e Wallace Yan, do Flamengo.

Paulinho explicou que não teve a intenção de desrespeitar o Flamengo e que foi comemorar com familiares e amigos, que estavam em um dos camarotes. Para ele, foi apenas "situação de jogo".

"A verdade é que eu comemorei ali o gol, da minha maneira, juntamente com a torcida e com os meus companheiros. Às vezes falam alguma provocação, mas é muito sadia, eu não quero desrespeitar jamais a instituição do Flamengo, uma instituição muito grande, a gente sabe disso. Na hora, eu fui falar com a minha família que está no camarote. Para quem não sabe, eu sou do Rio de Janeiro, então a minha família e amigos vieram ao jogo", explicou Paulinho ao SporTV na saída de campo.

"Fui comemorar com eles, porque eu tinha visto eles ali. Pensaram que eu fui fazer com a torcida, mas não, só fui comemorar com a minha família. Respeito muito toda a instituição do Flamengo e os jogadores também. Então, é pura situação de jogo. Vitória importante, muito feliz pelo gol. Emocionante para mim, pelo longo período, e é isso, vamos continuar a caminhada", finalizou.

Situação da tabela do Brasileirão

Com este resultado, o Palmeiras chegou a 38 pontos, ampliando sua vantagem na liderança do Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira abre sete pontos de diferença do Flamengo, que permanece com 31, em segundo lugar, tendo um jogo a menos que o time paulista. Com isso, o Verdão assegura a ponta da tabela antes da pausa para a Copa do Mundo.

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