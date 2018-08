Paraguaio revela susto, mas evita reclamar de Melo: “É futebol”

O meio-campista Victor Cáceres participou de um lance chave do confronto entre Palmeiras e Cerro Porteño, disputado na noite desta quinta-feira, pela Copa Libertadores. Atingido por Felipe Melo no Allianz Parque, o paraguaio revelou que tomou um susto, mas evitou reclamar do adversário.

Logo aos três minutos do primeiro tempo, no campo de ataque do Palmeiras, Melo cometeu falta dura sobre Cáceres e acabou expulso pelo árbitro argentino German Delfino. A entrada do volante brasileiro deixou uma marca feia na perna esquerda do paraguaio.

“(O lance) me assustou bastante. É uma jogada que pode ser totalmente evitada. Você chuta a bola e recolhe a perna. Ele, nesse caso, deixou a perna seguir o trajeto e me acertou. Mas não tenho nada a reclamar, isso também é parte do futebol”, afirmou Cáceres à Gazeta Esportiva.

Após a entrada violenta de Felipe Melo, o meio-campista paraguaio seguiu em campo e, no intervalo, foi sacado pelo técnico Fernando Jubero para a entrada do atacante Nelson Haedo Valdez. Ao comentar o lance com o brasileiro, Cáceres esclareceu que está bem fisicamente.

“Na verdade, me surpreendeu um pouco, porque ele já tinha chutado a bola e deixou a perna como para machucar. Mas, graças a Deus, não foi nada grave. Então, não tem problema”, disse Cáceres, sem mágoas. “É futebol e, às vezes, acontecem essas coisas”, completou o atleta de 33 anos, com passagens por Flamengo e seleção paraguaia.

Apesar da vitória por 1 a 0, o time defendido por Cáceres acabou eliminado da Copa Libertadores, já que perdeu por 2 a 0 em Assunção. “Ficamos com bastante posse de bola, mas não tivemos muita profundidade. O Palmeiras se fechou bem e não conseguimos fazer o segundo gol”, analisou.