Palmeirenses exaltam intensidade alviverde no Choque-Rei

O Choque-Rei desta quinta-feira foi histórico pelo centésimo jogo no Allianz Parque e, se a partida era marcante, a performance alviverde não poderia ser ordinária. De fato, o futebol do Palmeiras fugiu à normalidade em relação aos primeiros 11 jogos da temporada e a equipe fez sua melhor apresentação no ano.

“A gente ficou muito forte aqui em 2016 jogando desse jeito, marcando os adversários em cima, apertando na frente. E hoje fizemos isso muito bem”, afirmou o capitão Dudu, que fez seu primeiro jogo após ter ampliado contrato até o final de 2022.

No último terço do campo, o Palmeiras foi perigoso como ainda não havia sido este ano. Impressionou também a consciência tática dos palmeirenses em campo. Sem a bola, Bruno Henrique cobrou que Willian voltasse à marcação, Lucas Lima cobriu o avançou de Felipe Melo, e Dudu foi até lateral direito em alguns momentos.

“Independentemente da intensidade deles, combinamos de ser intensos e deu resultado. Acho que sem dúvida sim, por ser um jogo grande, são jogos que dá gosto de jogar. Creio que foi nossa melhor partida. Não podemos ficar 4 jogos sem vencer. Mostramos nossa força e nossa garra”, disse Lucas Lima.

Com o melhor apresentado no Estadual até aqui, o Palmeiras garantiu a primeira colocação geral no Campeonato Paulista. Com o triunfo no Choque-Rei, o Verdão foi a 23 pontos ganhos e se classificou na liderança do Grupo C. O adversário das quartas de final será o Novorizontino, mas antes, o time encara o Ituano, fora de casa, na última rodada da competição.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com