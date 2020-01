Palmeirenses esgotam ingressos, e RB proíbe outras camisas no estádio

ATENÇÃO!

Os ingressos do setor de visitantes para o jogo domingo, contra o Palmeiras, estão esgotados. Por motivos de segurança, camisas de outros times não serão liberadas em nenhum setor das nossas torcidas. — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 29, 2020



Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. Os ingressos para o setor visitante já foram esgotados e não serão permitidas camisas de outros clubes.

O Red Bull Bragantino anunciou as informações por meio de seu perfil oficial no Twitter durante a tarde desta quarta-feira. De acordo com o clube, “por motivos de segurança”, camisas de outros clubes não serão liberadas em nenhum setor destinado aos torcedores do time mandante.

Antes, porém, os dois clubes atuam pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, o Palmeiras encara o Oeste, no Estádio do Pacaembu. Já o Red Bull Bragantino pega o Novorizontino às 19h15 de quinta, no Jorge Ismael de Biasi.

