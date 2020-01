Palmeiras recebe o Oeste no Pacaembu visando voltar a vencer no Paulistão

Depois de empatar sem gols com o São Paulo no último domingo, o Palmeiras terá pela frente o Oeste nesta quarta-feira, às 19h15, no Pacaembu, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O jogo é importante para o Verdão, que não está na zona de classificação em seu grupo.

Com quatro pontos somados após duas partidas, o Palmeiras ocupa a terceira posição do grupo B. Os comandados de Vanderlei Luxemburgo estão atrás de Novorizontino e Santo André, que já conquistaram seis pontos.

Para o jogo desta quarta-feira, o Palmeiras ainda não contará com Bruno Henrique. O volante sofreu uma lesão no adutor da coxa direita durante a disputa da Copa Flórida e ainda se recupera no departamento médico. Dessa forma, Gabriel Menino e Ramires devem ser mantidos como volantes.

A maior dúvida gira em torno do lado esquerdo do ataque. Raphael Veiga foi escalado por ali na estreia do Paulistão, enquanto Gabriel Verón foi o escolhido por Luxemburgo para ser titular no clássico. O treinador afirmou na coletiva após o jogo de domingo que passará a utilizar Veiga apenas como meia centralizado. Dessa forma, Verón disputa a vaga pela esquerda com Willian.

“Você acha mesmo que vou falar sobre meu elenco todinho, como é que vai jogar, como não vai jogar? Com todos os técnicos prestando atenção na entrevista coletiva? Não quero falar porque a gente vai estar mudando a equipe, alterando a parte tática e o adversário vai ficar sabendo. Que o adversário estude a gente para fazer as coisas acontecerem”, disse Luxemburgo, buscando esconder a estratégia para a partida desta quarta-feira.

O Palmeiras mandará o jogo no Pacaembu por conta das obras no gramado do Allianz Parque. O estádio está tendo sua grama trocada, deixando de ser natural para ser sintética. Na segunda-feira, teve início a primeira etapa da junção dos rolos sintéticos. Apesar do avanço da reforma, ainda não há previsão para que a arena esteja disponível novamente para o Verdão.

Do outro lado, o Oeste é o terceiro colocado do grupo A, atrás de Santos e Ponte Preta. A equipe de Barueri foi derrotada pelo Novorizontino na estreia do Paulistão e venceu o Ituano na última rodada do estadual.

Os principais destaques do Oeste são o goleiro Caíque França e o volante Mantuan, emprestados pelo Corinthians, e o atacante João Paulo, revelado pelo São Paulo. Além disso, Mazinho, que já teve passagem pelo Palmeiras, é o capitão da equipe.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X OESTE

Local: Pacaembu, São Paulo, SP

Data: 29 de janeiro de 2020 (quarta-feira)

Horário: 19h15 (de Brasília)

Arbitragem: Édina Alves Batista

Auxiliares: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo. Gustavo Gomez e Victor Luiz; Ramires, Gabriel Menino e Lucas Lima; Dudu, Luiz Adriano e Willian (Gabriel Verón)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

OESTE: Caíque França; Éder Sciola, Sidimar, Bruno Bispo, Rael; Mantuan, Jussa, Roberto César, Mazinho, Marlon e João Paulo.

Técnico: Renan Freitas