Palmeirense Mattos reclama de penal anulado com VAR no Morumbi

O diretor de futebol Alexandre Mattos concedeu entrevista após o empate sem gols contra o São Paulo, registrado na noite de sábado. Insatisfeito com a arbitragem no Estádio do Morumbi, o palmeirense reclamou do pênalti anulado com o uso do VAR.

Ainda no primeiro tempo, Vinicius Furlan viu falta de Reinaldo sobre Dudu dentro da área e marcou pênalti sem hesitar. Após interagir com o VAR, liderado por Raphael Claus, o juiz acompanhou o lance pelo monitor posicionado na beirada do campo e anulou a própria decisão.

“É uma situação técnica. Fiz questão de escutar os especialistas, os comentaristas de arbitragem. Era um lance interpretativo, está claro. A força que o Reinaldo bateu no Dudu é suficiente… Por ser interpretativo, não seria necessário chamar o VAR. É o que estou escutando, inclusive, dos comentaristas de arbitragem”, disse Mattos.

De acordo com a Federação Paulista de Futebol (FPF), o VAR deve ser utilizado para “evitar erros claros e óbvios que possam passar despercebidos em campo pela arbitragem”. Além de reclamar do lance, Mattos reiterou um dos pleitos do Palmeiras sobre o assunto.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Uma das recomendações que o Palmeiras fez foi de escutar o que os árbitros falam”, declarou. “Na hora, o árbitro foi muito firme. Perguntei aos jogadores e eles confirmaram que o árbitro falou que teve convicção. Então, alguém lá em cima tem que ter falado”, completou.

O clube alviverde, rompido com a FPF, não enviou representantes ao encontro promovido pela entidade para tratar das semifinais, episódio citado por Mattos. “O Palmeiras tem motivos, mas não precisam ficar falando que tem de ir para aprender”, afirmou.