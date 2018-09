Palmeirense Guerra publica foto com pé inchado, mas não preocupa

A vitória por 1 a 0 sobre o Sport, alcançada na noite do último domingo, marcou a volta do venezuelano Alejandro Guerra ao Palmeiras após quatro meses de inatividade. Por meio de seu perfil no Instagram, o meia publicou uma foto do pé direito inchado, mas não é motivo de preocupação para o departamento médico.

Lucas Lima, vitimado por uma pancada, precisou deixar o jogo na Ilha do Retiro logo aos 28 minutos do primeiro tempo. Colocado em campo pelo técnico Luiz Felipe Scolari, Guerra teve um desempenho satisfatório no jogo pelo Campeonato Brasileiro, apesar da falta de ritmo, e perdeu uma grande chance de marcar.

Nesta segunda-feira, o venezuelano publicou uma foto do pé direito bastante inchado com a mensagem “Bem-vindo de volta, Guerra”. De acordo com o Palmeiras, o meio-campista sofreu apenas um trauma no pé direito e não tem qualquer tipo de lesão.

Guerra não atuava desde o dia 26 de maio, data da derrota por 3 a 2 contra o Sport, quando sofreu uma lesão nos ligamentos da articulação do pé esquerdo. De volta após duas cirurgias, o próprio meia venezuelano tratou de tranquilizar os torcedores que ficaram preocupados.

“Isso aqui foi só uma pancada normal do jogo. Eu estou bem e muito feliz pela volta. Estou mais forte e motivado do que nunca”, escreveu o experiente meia de 33 anos. Nesta temporada, atrapalhado pela lesão, Guerra disputou apenas 19 partidas pelo Palmeiras e marcou um gol.

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio do Mineirão, o clube defendido pelo venezuelano encara o Cruzeiro na partida decisiva pela semifinal da Copa do Brasil. No primeiro confronto, disputado no Allianz Parque, o Palmeiras foi derrotado por 1 a 0.

