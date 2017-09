Palmeiras volta ao Pacaembu dois dias antes dos 75 anos da Arrancada

O jogo entre Palmeiras e Coritiba, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizado no Estádio do Pacaembu a partir das 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, já que a arena está indisponível. Coincidentemente, o time alviverde volta ao campo municipal na antevéspera do aniversário de 75 anos da Arrancada Heroica.

No dia 20 de setembro de 1942, em seu primeiro jogo após ser obrigado a deixar o nome Palestra Itália, o Palmeiras enfrentou o São Paulo, no mesmo Pacaembu. No episódio que entrou para história como Arrancada Heroica, a equipe entrou em campo com uma bandeira do Brasil e ganhou por 3 a 1.

Em 2012, a convite da Gazeta Esportiva, Oberdan Cattani repetiu o gesto histórico e exibiu a bandeira brasileira no estádio municipal. Falecido em junho de 2014, então com 95 anos, o antigo goleiro era o único ex-jogador do Palestra Itália ainda vivo.

Em 1942, com Oberdan na meta, Cláudio, Del Nero e Echevarrieta marcaram os gols do Palmeiras, enquanto Waldemar de Brito descontou para o São Paulo. Inconformado com a marcação de um pênalti, o time tricolor decidiu abandonar a disputa no segundo tempo, e o título de campeão paulista ficou com o antigo Palestra Itália.

A Arrancada Heroica, uma das passagens mais significativas da história palmeirense, segue cultuada pelo clube e sua torcida. O terceiro uniforme homenageia o episódio, assim como o moderno centro de excelência, inaugurado em 2017 com nome de Capitão Adalberto Mendes, figura chave em 1942.

O Palmeiras venceu os dois compromissos disputados no Estádio do Pacaembu nesta temporada. Pelas quartas de final do Campeonato Paulista, ainda sob o comando de Eduardo Baptista, ganhou do Novorizontino por 3 a 0 e, pela 11ª rodada do Brasileiro, já com Cuca, bateu o Grêmio por 1 a 0.

Na antevéspera do aniversário de 75 anos da Arrancada Heroica, o técnico Cuca não terá o zagueiro Luan e o atacante Willian, expulsos no empate como Atlético-MG. Assim, Juninho deve compor o miolo de defesa com Edu Dracena e Dudu pode voltar ao setor ofensivo.