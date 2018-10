Palmeiras vende 20 mil ingressos para 1º jogo como líder isolado

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Grêmio, no Estádio do Pacaembu. Por meio de nota postada em seu site oficial nesta segunda-feira, o clube alviverde informou que já vendeu mais de 20 mil entradas para o duelo.

Como o Allianz Parque recebe um festival musical no mesmo dia, o Palmeiras voltará a mandar uma partida no estádio municipal, praxe em situações do gênero. Os ingressos para o confronto com o Grêmio, já à venda para o público em geral, custam de R$ 40,00 a R$ 180,00.

O confronto com o Grêmio marca a primeira partida do Palmeiras após assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O time alviverde figura no topo da tabela com 56 pontos ganhos, enquanto a equipe gaúcha, com 51, aparece no quinto posto.

O técnico Luiz Felipe Scolari tem quatro desfalques certos para o duelo pela 29ª rodada do torneio nacional. O volante Felipe Melo e o lateral esquerdo Victor Luis precisam cumprir suspensão automática, enquanto o zagueiro Gustavo Gomez e o centroavante Miguel Borja foram convocados por Paraguai e Colômbia, respectivamente.

Confira os valores dos ingressos:

Tobogã – R$ 40,00 [R$ 20,00 meia-entrada] Arquibancada Laranja – R$ 80,00 [R$ 40,00 meia-entrada] Arquibancada Verde – R$ 80,00 [R$ 40,00 meia-entrada] Arquibancada Amarela – R$ 80,00 [R$ 40,00 meia-entrada] Cadeira Laranja – R$ 100,00 [R$ 50,00 meia-entrada] Cadeira Descoberta – R$ 120,00 [R$ 60,00 meia-entrada] Cadeira Coberta Azul – R$ 180,00 [R$ 90,00 meia-entrada] Arquibancada Visitante Lilás – R$ 80,00 [R$ 40,00 meia-entrada]

