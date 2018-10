Palmeiras pode ter garoto da base ou improvisação diante do Grêmio

O Palmeiras chegou à liderança do Campeonato Brasileiro com Luiz Felipe Scolari no comando da equipe e utilizando uma formação B na maioria dos últimos jogos. Mesmo no vasto elenco, porém, o Verdão pode ser obrigado a improvisar ou ter a estreia de um garoto como titular diante do Grêmio, no próximo domingo, às 16h (de Brasília).

O lateral esquerdo Victor Luis está suspenso para o duelo. O atleta seria o provável substituto de Diogo Barbosa na partida, já que o camisa 6 sofre com uma entorse no tornozelo direito e pode seguir como desfalque da equipe, conforme adiantou Paulo Turra.

“É cedo ainda para saber porque o Diogo teve aquela lesão contra o Cruzeiro, é cedo para saber se ele volta. O professor sempre puxa alguns da base, é a vez do Luan Cândido (ficou no banco)”, afirmou o auxiliar-técnico.

O garoto Luan Cândido faria sua estreia como titular do Palmeiras se fosse escolhido por Felipão para a função. O jovem que veio do Ubaense foi destaque do Alviverde na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e esteve com a Seleção Brasileira no último mundial sub-17. Ele chegou a ser inscrito no Campeonato Paulista deste ano como uma das opções das categorias de base do clube, foi relacionado para seis jogos, mas não entrou em campo.

O ala de 17 anos, que tem contrato com o clube até setembro de 2020, porém, não é a única opção. Definido por Felipão como seu “homem de confiança”, Jean pode ser improvisado na função.

Certo é que além do problema na lateral, Scolari precisará lidar com os desfalques de Felipe Melo, Borja e Gustavo Gómez. O primeiro está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto os dois estrangeiros foram convocados por Colômbia e Paraguai, respectivamente, e irão desfalcar o Palestra.