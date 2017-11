Palmeiras treina para pegar Botafogo na despedida de Zé Roberto

O Palmeiras trabalhou na Academia de Futebol durante a manhã deste sábado. Sem a presença da imprensa, o elenco comandado pelo técnico interino Alberto Valentim treinou para enfrentar o Botafogo no jogo que marca a despedida do lateral esquerdo Zé Roberto do Estádio Palestra Itália, previsto para as 20 horas (de Brasília) de segunda-feira.

Aos 43 anos de idade, o veterano camisa 11 confirmou a ideia de encerrar a longa carreira como atleta ao final do Campeonato Brasileiro. Como na última rodada o Palmeiras visita o Atlético-PR, o duelo contra o Botafogo será o derradeiro de Zé Roberto na arena.

A tendência é que o veterano seja escalado como titular para enfrentar o Botafogo na lateral esquerda. Michel Bastos, que vinha atuando na posição nas últimas partidas, sentiu dores musculares e não trabalhou normalmente em campo ao longo da semana na Academia de Futebol.

De acordo com o site oficial do Palmeiras, Valentim neste sábado promoveu um trabalho tático. O interino orientou bastante os 11 titulares, ensaiou movimentações e cobranças de bola parada. Enquanto isso, os atletas reservas participaram de uma atividade em campo reduzido.

O Palmeiras volta a treinar na Academia de Futebol durante a manhã deste domingo. A tendência é que o time titular seja formado por Jailson; Mayke, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Borja. Fernando Prass, suspenso, é desfalque certo.

Com 60 pontos, um a menos que o Grêmio, o Palmeiras figura na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, já classificado à fase de grupos da Copa Libertadores 2018. O Botafogo, com 52 pontos, está no sétimo posto e ainda luta para garantir presença no torneio continental.