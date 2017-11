Zé Roberto anuncia aposentadoria e dará adeus ao Palestra na segunda

O @ZR11OFFICIAL é grande! Nosso camisa 11 decidiu se aposentar e vai se despedir da #FamíliaPalmeiras na segunda-feira. Na nossa casa, foram dois títulos nacionais e muitos jogos inesquecíveis, vamos comparecer! #ObrigadoZé pic.twitter.com/3pMAwKrc1h — SE Palmeiras (@Palmeiras) 25 de novembro de 2017

O versátil Zé Roberto, de 43 anos, anunciou na manhã deste sábado que vai se aposentar ao final deste temporada. O meia, que atuou quase sempre como lateral esquerdo no Palmeiras, fará sua despedida da torcida palmeirense na partida contra o Botafogo, às 20h (de Brasília) desta segunda-feira, no Palestra Itália. Como na 38ª rodada o time alviverde visita o Atlético-PR, o duelo com o Botafogo é a última chance para Zé Roberto atuar em um dos estádios em que fez história.

“Estou aqui para convidar todos vocês, torcedores palmeirenses, que segunda-feira eu faço meu último jogo na nossa casa, palco de duas grandes conquistas para o nosso clube. Que vocês possam estar junto comigo, que possamos terminar um ciclo vitorioso. Aquilo que a gente voltou a trazer esperança a um clube tão grande como o Palmeiras. Que a gente possa bater no peito junto, ao final do jogo, e dizer: ‘O Palmeiras é grande’. Te espero lá”, disse o atleta.

Contratado pelo Palmeiras após defender o Grêmio em 2015, o lateral iniciou aquela temporada com uma preleção histórica, exaltando a grandeza do clube, como fez no vídeo. No fim do ano, após vitória sobre o Santos nos pênaltis, ergueu a Copa do Brasil, primeiro título desde a abertura da arena e símbolo de uma nova era da agremiação.

O veterano teve participação consistente na campanha que culminou com a conquista do Campeonato Brasileiro 2016 – em lance memorável, evitou gol do Cruzeiro com o abdome, em Araraquara. Animado com a chance de disputar a Copa Libertadores 2017, Zé Roberto renovou por mais uma temporada.

O veterano perdeu espaço ao longo de 2017 e disputou 34 jogos, menos do que em 2015 (51) e 2016 (47). A lateral esquerda foi uma das posições mais problemáticas para o Palmeiras na temporada, a ponto de o clube já ter acertado a contratação de Diogo Barbosa, do Cruzeiro.

José Roberto da Silva Júnior marcou um total de 10 gols em 132 partidas com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras. Saudado pela torcida como “Animal”, grito inicialmente atribuído ao ídolo Edmundo, o ex-jogador da Seleção, presente nas Copas de 1998 e 2006, deve ser homenageado pelo clube.

Antes de defender o Verdão, ele teve passagens marcantes pela Portuguesa, onde foi revelado, na década de 1990, e depois rumou para a Europa. Lá, atuou por Real Madrid, Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, retornando por um ano ao Santos. Depois de mais dois anos no Hamburo-ALE, passou pelo Catar e depois se destacou no Grêmio, já entre 2012 e 2014.