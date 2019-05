Palmeiras treina com reforços e pode ter força máxima contra a Chape

O Palmeiras pode ter força máxima para o duelo contra a Chapecoense, marcado para este domingo, ás 19 horas (de Brasília), na Arena Condá, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, na reapresentação do time após a vitória diante do Sampaio Corrêa, Luan, Gustavo Gómez e Raphael Veiga trabalharam com bola e voltam a ser opção de Luiz Felipe Scolari.

Os titulares da partida válida pela Copa do Brasil ficaram na parte interna da Academia de Futebol fazendo exercícios regenerativos. A exceção ficou por conta de Lucas Lima, que deixou a partida no intervalo e treinou normalmente com os reservas no campo. Mesmo jogando apenas 45 minutos, o camisa 20 foi elogiado por Felipão.

Ao lado de Lucas Lima, os suplentes, reforçados por Luan, Raphael Veiga e Gustavo Gómez, treinaram com bola na atividade aberta à imprensa por 15 minutos. O trio havia feito trabalhos específicos durante a semana, mas devem ficar á disposição para o jogo com os catarinenses. Desse modo, a única ausência segue por conta do atacante Willian, em fase de transição física após lesão no ligamento cruzado anterior.

Os dois zagueiros, inclusive, devem retornar ao time titular, já que não vinham sofrendo com problemas musculares graves. Luan teve uma sobrecarga no tendão da coxa, mas sem lesão. Gómez, por sua vez, foi apenas poupado e fará sua última partida antes de se apresentar à seleção paraguaia para a disputa da Copa América.

Já Raphael Veiga ficou de fora das duas últimas partidas (as vitórias contra Botafogo e Sampaio Corrêa). O meia sofreu com uma contusão no músculo adutor da coxa direita. Junto com os três, Felipe Melo volta a ser opção no Brasileiro após cumprir suspensão diante do Fogão.

Assim, um possível Palmeiras para pegar a Chape tem: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Lucas Lima); Dudu, Zé Rafael e Deyverson.

Com 13 pontos conquistados – os três da vitória com o Botafogo foram retirados até o julgamento –, o Palmeiras busca diante da Chapecoense a 8ª vitória seguida e manter a liderança da competição, além da invencibilidade que pode chegar a 30 jogos.

*Especial para a Gazeta Esportiva