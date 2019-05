Mesmo saindo no intervalo, Lucas Lima recebe elogios no Palmeiras

O torcedor do Palmeiras pode ter estranhado a substituição de Lucas Lima contra o Sampaio Corrêa ainda no intervalo, uma vez que o meia vinha tendo boa atuação e havia iniciado a jogada do primeiro gol do Verdão, mas o técnico Luiz Felipe Scolari justificou a opção.

“O Lucas Lima saiu? Sim, saiu. As pessoas não se dão conta, tínhamos dois jogadores de meio-campo com amarelo. A atuação do Lucas Lima foi muito boa, foi espetacular nos últimos três jogos no sentido de equipe. Os passes que ele dá, muitas vezes acontece o gol. São números, às vezes, que vamos acrescentar. Quem deu o passe para começar o gol”, afirmou Felipão.

Os amarelados citados pelo comandante eram Dudu e Felipe Melo, e na vaga de Lucas Lima, Gustavo Scarpa foi o escolhido. Apesar de ter iniciado a jogada do primeiro gol palestrino, o camisa 20 segue sem ter dado ^nenhuma assistência ou ter marcado um gol nesta temporada.

Agora, a equipe de Luiz Felipe Scolari aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu adversário das quartas de final. Neste domingo, o compromisso será contra a Chapecoense, na Arena Condá, pelo Campeonato Brasileiro.