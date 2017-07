Palmeiras trabalha com Juninho, Zé Roberto e Moisés no gramado

Em uma sequência de quatro partidas sem derrota no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Botafogo. Nesta segunda-feira, o zagueiro Juninho e o versátil Zé Roberto participaram do treinamento no gramado da Academia de Futebol, assim como o meio-campista Moisés.

Juninho, recuperado de lesão no tornozelo, e Zé Roberto, que tinha inflamação na planta do pé, participaram do coletivo com os atletas que não foram titulares contra o Avaí e alguns jovens do sub-20, enquanto os titulares realizaram atividades regenerativas. A dupla não atua desde a vitória por 2 a 0 sobre o Sport, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, alcançada em 23 de julho.

Já Moisés, inativo desde fevereiro, vive a reta final do processo de recuperação de uma grave lesão no joelho. A ideia do técnico Cuca é usar o meio-campista em parte do confronto com o Atlético-PR, previsto para as 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, no Estádio Palestra Itália.

O volante Felipe Melo, fora dos planos de Cuca, foi liberado pelo clube nesta segunda-feira e não participou das atividades realizadas na Academia de Futebol. O goleiro Jailson, dono da posição de titular, também acabou liberado para resolver problemas particulares.

O confronto entre Palmeiras e Botafogo está marcado para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Yerry Mina, com uma inflamação no glúteo, e o meia Alejandro Guerra, com dores no adutor, estão fora.

Contra o Botafogo, Cuca pretende fazer os últimos testes antes do decisivo confronto com o Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, previsto para o dia 9 de agosto. Diante do Atlético-PR, no próximo domingo, a ideia é escalar uma equipe reserva.