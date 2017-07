Zagueiro Mina e meia Guerra estão fora do jogo contra o Botafogo

O técnico Cuca já tem dois desfalques certos para o confronto com o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Yerry Mina e o meia Alejandro Guerra, dois jogadores considerados titulares, ficarão fora da partida em função de problemas físicos.

Mina e Guerra foram titulares na vitória sobre o Avaí, alcançada no último sábado, mas acabaram substituídos durante o jogo. O zagueiro colombiano tem uma inflamação no glúteo. O meia venezuelano, por sua vez, sentiu dores no adutor da perna direita, mas não chegou a sofrer lesão muscular.

A partida contra o Botafogo está marcada para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. Por determinação do departamento médico do clube alviverde, Yerry Mina e Alejandro Guerra ficarão fora.

No miolo da defesa, a tendência é que o experiente Edu Dracena forme dupla com Luan diante do Botafogo. No meio de campo, Cuca tem a alternativa de promover a entrada do volante Thiago Santos ou de escalar Raphael Veiga, mais um meia.

Com a Copa Libertadores como prioridade, o treinador planeja montar uma equipe reserva no confronto entre Palmeiras e Atlético-PR, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, previsto para as 16 horas deste domingo, no Estádio Palestra Itália.

Yerry Mina e Alejandro Guerra devem ter condições normais de jogo no dia 9 de agosto, data do confronto decisivo com o Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Derrotado por 1 a 0 no Equador, o Palmeiras tenta reverter a vantagem a partir das 21h45, no Palestra Itália.