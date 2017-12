Palmeiras terá que liberar ao menos quatro jogadores por ‘cronograma’

O elenco do Palmeiras terá entre 31 e 32 jogadores em 2018. No entanto, um esboço inicial do grupo alviverde que será comandado por Roger Machado na próxima temporada soma até 36 atletas.

“O Palmeiras atuou nesse ano com 32 jogadores no elenco profissional. Diferente do que se diz por aí, o Palmeiras não tem 80 e tantos jogadores. O Palmeiras tinha isso no passado e estamos ao longo dos anos acertando a quantidade de jogadores no elenco profissional. Temos hoje ao redor de 55 atletas. Teremos 32 atletas no elenco profissional e os demais emprestados. Alguns da base que emprestamos para desenvolver”, afirmou o presidente Mauricio Galiotte.

Confira abaixo quem já está garantido no Verdão:

O discurso inicial do Palmeiras para 2018 era de que os jogadores formados nas categorias de base teriam mais espaço no elenco. Neste ano, apenas três atletas formados no clube foram utilizados durante o Campeonato Brasileiro. Se outros nomes forem contratados, o número de ‘negociáveis’ será ainda maior.

“Agora, o Artur, o João Pedro, o Victor Luiz estão retornando. Então, faz parte de um clube ter mais do que 30 atletas. Alguns, a gente empresta e, no momento certo, voltam à equipe principal. O Hyoran, nós estamos, junto ao Roger, definindo algumas situações pontuais e no início de janeiro já teremos praticamente todo o elenco definido”, completou.

Veja quem ainda pode deixar o elenco por falta de espaço: