Palmeiras tenta evitar pior sequência em palco onde não vence o Flamengo há quase 11 anos

Sem vencer há dois jogos na temporada, o Palmeiras entra em campo neste sábado tentando evitar sua pior sequência no ano. A equipe de Abel Ferreira mede forças contra o Flamengo, a partir das 21h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), palco onde não vence o rival há quase 11 anos.

A última vitória palmeirense sobre o Rubro-Negro no local foi no dia 6 de dezembro de 2015, pela 38ª rodada do Brasileirão daquele ano. Na ocasião, o Verdão venceu por 2 a 1, com gols de Dudu e Vitor Hugo, enquanto Pará marcou para os cariocas. Desde então, as equipes voltaram a se enfrentar 11 vezes: nove no Maracanã, uma no Luso-Brasileiro e outra no Mané Garrincha.

O Palmeiras vinha de uma sequência de 17 jogos de invencibilidade na temporada até ser derrotado por 1 a 0 pelo Cerro Porteño, na última quarta-feira, no Allianz Parque, pela quinta rodada da Copa Libertadores. Com o resultado, o Verdão desperdiçou a chance de garantir antecipadamente a vaga nas oitavas de final.

Antes disso, o Alviverde havia empatado por 1 a 1 com o Cruzeiro, pelo Brasileirão. No momento, o Palmeiras lidera a competição, com 35 pontos em 16 jogos. O Flamengo aparece logo atrás, com 31 pontos em 15 partidas. Apesar de não correr risco de perder a liderança nesta rodada, o time de Abel Ferreira entra em campo pressionado.

O maior período sem vitórias do Verdão na temporada é de dois jogos, registrado em quatro oportunidades. A primeira ocorreu entre janeiro e fevereiro, quando empatou com o Atlético-MG e perdeu para o Botafogo-SP. Depois, empatou com Junior Barranquilla e Corinthians, em abril, e, pouco depois, voltou a ficar dois jogos sem vencer diante de Cerro Porteño e Santos. Por fim, a equipe vive a atual sequência, com um empate e uma derrota.

O desempenho recente tem irritado parte da torcida. Após a derrota para o Cerro Porteño, a Mancha Verde, principal organizada do clube, pediu a saída do técnico Abel Ferreira.