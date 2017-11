Palmeiras tem sete jogadores pendurados para enfrentar o Vitória

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encara o Vitória, no Estádio Barradão. O elenco dirigido pelo técnico interino Alberto Valentim tem sete atletas pendurados com dois cartões amarelos para o jogo em Salvador.

O goleiro Fernando Prass, o zagueiro Edu Dracena, os meio-campistas Felipe Melo e Tchê Tchê e os atacantes Keno, Roger Guedes e Dudu acumulam dois cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. Assim como o jovem volante Gabriel Furtado, que não vem sendo relacionado.

O confronto entre Palmeiras e Vitória será arbitrado por Dewson Fernando Freitas da Silva, integrante do quadro da Fifa. Se forem advertidos com o cartão amarelo, os pendurados ficam fora da partida contra o Flamengo, programada para as 17 horas (de Brasília) de domingo, no Palestra Itália.

Em Salvador, o interino Alberto Valentim não contará com o zagueiro Yerry Mina e com o centroavante Miguel Borja. Ambos foram convocados para os amistosos da Colômbia contra Coreia do Sul e China nos dias 10 e 14 de novembro, respectivamente.

Para o lugar de Mina, a tendência é que Alberto Valentim escale Juninho. No ataque, Deyverson, expulso contra o Corinthians, é desfalque certo e Willian, em fase final de transição física, segue como dúvida. Assim, o técnico interino pode posicionar Erik como falso 9.

Uma provável escalação palmeirense tem Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio; Bruno Henrique, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Willian (Erik). Quarto colocado com 54 pontos, o Palmeiras encontra o Vitória com apenas 35 pontos, no 17º posto.