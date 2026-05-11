Palmeiras tem semana para carimbar vaga na Copa do Brasil e com duelo pelo Brasileiro

Depois de um duro compromisso contra o Remo, o Palmeiras tem mais uma semana agitada pela frente. O Verdão inicia uma sequência de jogos com o objetivo de carimbar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e, quem sabe, aumentar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro.

O Alviverde entra nesta semana após o empate em 1 a 1 contra o Remo, no Mangueirão, pela 15ª rodada do Brasileirão. Os comandados do técnico Abel Ferreira, agora, já viram a chave e passam a focar na disputa da Copa do Brasil.

O elenco palmeirense, portanto, deve ter dois dias de preparação para o duelo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, contra a Jacuipense. O confronto está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio do Café, em Londrina (PR).

O time alviverde construiu uma importante vantagem no jogo de ida, no agora nomeado Nubank Parque. O Verdão abriu 3 a 0 no jogo de ida e pode perder por dois gols de diferença que avançará às oitavas de final da mesma forma. Em caso de empate no agregado, a decisão será nos pênaltis.

Foco no Brasileiro

Depois de enfrentar a Jacuipense, o Palmeiras volta suas atenções para o Brasileirão novamente. Líder do torneio com 34 pontos, o clube palestrino terá outros dois dias para se preparar para o confronto diante do Cruzeiro.

A bola rola para Palmeiras e Cruzeiro na noite deste sábado (16), a partir das 21h, na Arena Barueri, em Barueri (SP). O Alviverde, portanto, terá que aguardar um pouco mais para estrear o Nubank Parque.

O duelo será realizado em Barueri devido a um show da banda de rock Korn, previamente programado no Nubank Parque, antigo Allianz Parque, também no dia 16 de maio.

Se o árbitro conhecia a regra, por que ela não foi aplicada hoje? As autoridades do futebol brasileiro vão analisar também esta dublagem? 🤔 🎙️ Gustavo Machado pic.twitter.com/GQQ4eSFcWm — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 11, 2026

O Palmeiras lidera o Brasileiro, com 34 pontos, e tem quatro de vantagem em relação ao Flamengo, segundo colocado. O Verdão, então, vai em busca da vitória contra o Cruzeiro e torce por um tropeço do rival para voltar a aumentar a distância antes da pausa para a Copa do Mundo.

Para este confronto, o Verdão poderá contar com o retorno de Abel Ferreira à beira do gramado. O treinador havia sido punido com sete jogos de suspensão pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e, enfim, terminou de cumprir a penalização. Quem será desfalque é Allan, que recebeu o terceiro amarelo contra o Remo.

Próximos jogos do Palmeiras

Jacuipense x Palmeiras (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Palmeiras x Cruzeiro (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 16/05 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)