Allan leva terceiro amarelo e desfalca Palmeiras contra o Cruzeiro

O técnico Abel Ferreira ganhou uma dor de cabeça para a partida do Palmeiras contra o Cruzeiro, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Allan levou o terceiro amarelo no duelo contra o Remo, neste domingo, e será desfalque por suspensão automática.

Allan foi advertido aos 32 minutos do primeiro tempo pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein. Andreas Pereira errou passe e o camisa 40, na tentativa de recuperação, deu um carrinho e fez falta em Patrick, que sairia de frente para a pequena área e daria sequência ao ataque do Remo. Com isso, o jogador do Palmeiras recebeu o amarelo.

Sem Allan, portanto, o Palmeiras volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado (16), quando encara o Cruzeiro. A bola rola às 21h (de Brasília), na Arena Barueri.

Os outros seis pendurados do Palmeiras (Carlos Miguel, Giay, Khellven, Andreas Pereira, Luighi e Sosa) passaram ilesos no duelo contra o Remo e não serão baixas.

Na atual temporada, Allan soma 29 jogos, sendo 24 como titular, com quatro gols marcados e duas assistências.

Situação na tabela

Com o resultado, o Palmeiras chega ao 15º jogo de invencibilidade, alcança os 34 pontos e se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. O Verdão, entretanto, pode ver o Flamengo se aproximar na ponta da tabela. O Rubro-Negro enfrenta o Grêmio, neste momento, fora de casa.

Próximos jogos do Palmeiras

Jacuipense x Palmeiras (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Palmeiras x Cruzeiro (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 16/05 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)