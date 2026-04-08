Palmeiras tem remanescente de último duelo contra o Junior no elenco atual

Nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Palmeiras enfrenta o Junior Barranquilla, da Colômbia, no Estádio Olímpico Jaime Morón León. A partida marca a estreia do Alviverde pelo Grupo F da Copa Libertadores da América.

A última vez que as equipes se enfrentaram foi na Fase de Grupos da competição em 2019. Capitão do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gómez é o único remanescente dos duelos contra o time colombiano no atual elenco do Verdão.

Vem aí mais uma fase de grupos da #Libertadores! Nas últimas oito, registramos incríveis 88,2% de aproveitamento e ficamos no 1º lugar geral em seis. Isso é Palmeiras! 💚🔥 pic.twitter.com/JkX9mSgSsT — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 7, 2026

Ídolo Alviverde

As equipes já se enfrentaram em quatro ocasiões pela Copa Libertadores. Foram dois jogos em 2018 (3 a 0 em Barranquilla e 3 a 1 no Allianz Parque) e dois jogos em 2019 (2 a 0 na Colômbia e 3 a 0 no Brasil).

Nas duas partidas mais recentes, em 2019, Gustavo Gómez foi titular da equipe, que não foi vazada nos duelos. No primeiro jogo, o paraguaio formou dupla com Antônio Carlos, enquanto na segunda ocasião, atuou ao lado de Luan, parceiro em conquistas emblemáticas, como as da Libertadores em 2020 e 2021.

Atleta com mais jogos do atual elenco, Gustavo Gómez é um dos líderes do Palmeiras. Além de carregar a braçadeira de capitão, é o jogador com mais tempo de clube. Desde 2018 defendendo o verde e branco, ele disputou 396 jogos e marcou 45 gols, número que o coloca como maior zagueiro artilheiro do clube, seguido por Luís Pereira, com 36. Com 13 títulos conquistados, Gustavo é o maior campeão da história do Alviverde.

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