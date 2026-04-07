Junior x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira pela Copa Libertadores. A equipe estreará na competição contra o Junior Barranquilla, da Colômbia. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL).
Palmeiras e Junior Barranquilla estão no Grupo F ao lado de Sporting Cristal-PER e Cerro Porteño-PAR.
Onde assistir ao vivo?
- TV: TV Globo (TV aberta) e ESPN (TV fechada)
- Youtube: GE TV
- Streaming: Disney+
- O torcedor também pode acompanhar os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.
Como chega o Junior Barranquilla?
O Junior Barranquilla tem três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos na Liga Colombiana. A equipe de Cartagena esteve em campo pela última vez na sexta-feira, quando foi derrotada por 2 a 1 pelo Deportivo Cali. São 17 jogos, oito vitórias, dois empates e sete derrotas.
Como chega o Palmeiras?
O Palmeiras chega embalado por cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. No último domingo, venceu o Bahia por 2 a 1, fora de casa. Os comandados de Abel Ferreira, vice-campeões da Libertadores em 2025, participam pela 11ª vez seguida do torneio continental e vão em busca do tetra. O Verdão soma, no ano, 22 jogos, 17 vitórias, dois empates e três derrotas.
🇧🇷✈️🇨🇴
A caminhada pela glória eterna começou! 🏆💚#Libertadores pic.twitter.com/NXPzj1hlpK
— SE Palmeiras (@Palmeiras) April 7, 2026
Estatísticas
Junior Barranquilla na temporada
- Jogos: 17
- Vitórias: 8
- Empates: 2
- Derrotas: 7
- Gols pró: 22
- Gols contra: 24
- Artilheiro: Luis Muriel, com sete gols
Palmeiras na temporada
- Jogos: 22
- Vitórias: 17
- Empates: 2
- Derrotas: 3
- Gols pró: 38
- Gols contra: 9
- Artilheiro: Flaco López, com nove gols
Histórico do confronto entre Junior Barranquilla e Palmeiras
O retrospecto geral aponta para um favoritismo do Palmeiras, que venceu todos os quatro confrontos anteriores contra a equipe colombiana. Foram dois jogos em 2018 (3 a 0 em Barranquilla e 3 a 1 no Allianz Parque) e dois jogos em 2019 (2 a 0 na Colômbia e 3 a 0 no Brasil)
Todos os confrontos
- 10/04/2019 – Palmeiras 3×0 Junior Barranquilla – Libertadores
- 06/03/2019 – Junior Barranquilla 0×2 Palmeiras – Libertadores
- 16/05/2018 – Palmeiras 3×1 Junior Barranquilla – Libertadores
- 01/03/2018 – Junior Barranquilla 0×3 Palmeiras – Libertadores
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Prováveis escalações
O técnico Alfredo Arias não deve ter grandes problemas para escalar sua equipe diante do Palmeiras. Sem desfalques, o Junior deve repetir a escalação que foi a campo contra o Deportivo Cali na última partida.
Do outro lado, o técnico Abel Ferreira terá os desfalques de Jefté, com lesão na coxa direita, Piquerez, em recuperação após uma cirurgia no tornozelo direito e Paulinho, em transição física. O atacante Vitor Roque, ausente nas últimas partidas por conta de dores no tornozelo direito, é duvida para o duelo.
🔴⚪🔵Provável escalação do Junior
Mauro Silveira; Guerrero, Peña, Monzón e Yeison Suárez; Ríos, Jesús Rivas e Sarmiento; Barrios, Castrillón e Teófilo Gutiérrez.
Técnico: Alfredo Arias
- Desfalques: Nenhum.
🟢⚪ Provável escalação do Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Mauricio e Flaco López.
Técnico: Abel Ferreira
- Desfalques: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Jefté (lesão na coxa direita) e Paulinho (recondicionamento físico)
- Dúvida: Vitor Roque (dores no tornozelo esquerdo)
Arbitragem de Junior Barranquilla x Palmeiras
- Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)
- Assistentes: Juan Belatti (ARG) e José Savorani (ARG)
- VAR: Hernan Mastramgelo (ARG)
Ficha técnica
🔴⚪🔵 Junior Barranquilla x Palmeiras 🟢⚪
- Competição: Copa Libertadores - 1ª rodada - Grupo F
- Data: 8 de abril de 2026 (quarta-feira)
- Horário: às 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL)
Próximos jogos
Junior Barranquilla
- Jogo: Águilas Doradas x Junior Barranquilla
- Competição: Campeonato Colombiano - Apertura (16ª rodada)
- Data e hora: 11 de abril de 2026 (sábado), às 18h (de Brasília)
- Local: Estádio Cincuentenario, em Medellín (COL)
Palmeiras
- Jogo: Corinthians x Palmeiras
- Competição: Campeonato Brasileiro - 11ª rodada
- Data e hora: 12 de abril de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)