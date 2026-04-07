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Junior x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

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Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 07/04/2026 às 20:00

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira pela Copa Libertadores. A equipe estreará na competição contra o Junior Barranquilla, da Colômbia. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL).

Palmeiras e Junior Barranquilla estão no Grupo F ao lado de Sporting Cristal-PER e Cerro Porteño-PAR.

Onde assistir ao vivo?

  • TV: TV Globo (TV aberta) e ESPN  (TV fechada)
  • Youtube: GE TV
  • Streaming: Disney+
  • O torcedor também pode acompanhar os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Junior Barranquilla?

O Junior Barranquilla tem três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos na Liga Colombiana. A equipe de Cartagena esteve em campo pela última vez na sexta-feira, quando foi derrotada por 2 a 1 pelo Deportivo Cali. São 17 jogos, oito vitórias, dois empates e sete derrotas.

Como chega o Palmeiras?

O Palmeiras chega embalado por cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. No último domingo, venceu o Bahia por 2 a 1, fora de casa. Os comandados de Abel Ferreira, vice-campeões da Libertadores em 2025, participam pela 11ª vez seguida do torneio continental e vão em busca do tetra. O Verdão soma, no ano, 22 jogos, 17 vitórias, dois empates e três derrotas.

Estatísticas

Junior Barranquilla na temporada

  • Jogos: 17
  • Vitórias: 8
  • Empates: 2
  • Derrotas: 7
  • Gols pró: 22
  • Gols contra: 24
  • Artilheiro: Luis Muriel, com sete gols

Palmeiras na temporada

  • Jogos: 22
  • Vitórias: 17
  • Empates: 2
  • Derrotas: 3
  • Gols pró: 38
  • Gols contra: 9
  • Artilheiro: Flaco López, com nove gols

Histórico do confronto entre Junior Barranquilla e Palmeiras

O retrospecto geral aponta para um favoritismo do Palmeiras, que venceu todos os quatro confrontos anteriores contra a equipe colombiana. Foram dois jogos em 2018 (3 a 0 em Barranquilla e 3 a 1 no Allianz Parque) e dois jogos em 2019 (2 a 0 na Colômbia e 3 a 0 no Brasil)

Todos os confrontos

  • 10/04/2019 – Palmeiras 3×0 Junior Barranquilla – Libertadores
  • 06/03/2019 – Junior Barranquilla 0×2 Palmeiras – Libertadores
  • 16/05/2018 – Palmeiras 3×1 Junior Barranquilla – Libertadores
  • 01/03/2018 – Junior Barranquilla 0×3 Palmeiras – Libertadores

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Prováveis escalações

O técnico Alfredo Arias não deve ter grandes problemas para escalar sua equipe diante do Palmeiras. Sem desfalques, o Junior deve repetir a escalação que foi a campo contra o Deportivo Cali na última partida.

Do outro lado, o técnico Abel Ferreira terá os desfalques de Jefté, com lesão na coxa direita, Piquerez, em recuperação após uma cirurgia no tornozelo direito e Paulinho, em transição física. O atacante Vitor Roque, ausente nas últimas partidas por conta de dores no tornozelo direito, é duvida para o duelo.

🔴⚪🔵Provável escalação do Junior

Mauro Silveira; Guerrero, Peña, Monzón e Yeison Suárez; Ríos, Jesús Rivas e Sarmiento; Barrios, Castrillón e Teófilo Gutiérrez.
Técnico: Alfredo Arias

  • Desfalques: Nenhum.

🟢⚪ Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Mauricio e Flaco López.
Técnico: Abel Ferreira

  • Desfalques: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Jefté (lesão na coxa direita) e Paulinho (recondicionamento físico)
  • Dúvida: Vitor Roque (dores no tornozelo esquerdo)

Arbitragem de Junior Barranquilla x Palmeiras

  • Árbitro: Maximiliano Ramírez (ARG)
  • Assistentes: Juan Belatti (ARG) e José Savorani (ARG)
  • VAR: Hernan Mastramgelo (ARG)

Ficha técnica
🔴⚪🔵 Junior Barranquilla x Palmeiras 🟢⚪

  • Competição: Copa Libertadores - 1ª rodada - Grupo F
  • Data: 8 de abril de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL)

Próximos jogos

Junior Barranquilla

  • Jogo: Águilas Doradas x Junior Barranquilla
  • Competição: Campeonato Colombiano - Apertura (16ª rodada)
  • Data e hora: 11 de abril de 2026 (sábado), às 18h (de Brasília)
  • Local: Estádio Cincuentenario, em Medellín (COL)

Palmeiras

  • Jogo: Corinthians x Palmeiras
  • Competição: Campeonato Brasileiro - 11ª rodada
  • Data e hora: 12 de abril de 2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

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