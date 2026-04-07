Junior x Palmeiras pela Libertadores: onde assistir, estatísticas, histórico e prováveis escalações

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira pela Copa Libertadores. A equipe estreará na competição contra o Junior Barranquilla, da Colômbia. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL).

Palmeiras e Junior Barranquilla estão no Grupo F ao lado de Sporting Cristal-PER e Cerro Porteño-PAR.

Onde assistir ao vivo?

TV : TV Globo (TV aberta) e ESPN (TV fechada)

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: GE TV Streaming : Disney+

: Disney+ O torcedor também pode acompanhar os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Junior Barranquilla?

O Junior Barranquilla tem três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos na Liga Colombiana. A equipe de Cartagena esteve em campo pela última vez na sexta-feira, quando foi derrotada por 2 a 1 pelo Deportivo Cali. São 17 jogos, oito vitórias, dois empates e sete derrotas.

Como chega o Palmeiras?

O Palmeiras chega embalado por cinco vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. No último domingo, venceu o Bahia por 2 a 1, fora de casa. Os comandados de Abel Ferreira, vice-campeões da Libertadores em 2025, participam pela 11ª vez seguida do torneio continental e vão em busca do tetra. O Verdão soma, no ano, 22 jogos, 17 vitórias, dois empates e três derrotas.

Estatísticas

Junior Barranquilla na temporada

Jogos : 17

: 17 Vitórias : 8

: 8 Empates : 2

: 2 Derrotas : 7

: 7 Gols pró : 22

: 22 Gols contra : 24

: 24 Artilheiro: Luis Muriel, com sete gols

Palmeiras na temporada

Jogos : 22

: 22 Vitórias : 17

: 17 Empates : 2

: 2 Derrotas : 3

: 3 Gols pró : 38

: 38 Gols contra : 9

: 9 Artilheiro: Flaco López, com nove gols

Histórico do confronto entre Junior Barranquilla e Palmeiras

O retrospecto geral aponta para um favoritismo do Palmeiras, que venceu todos os quatro confrontos anteriores contra a equipe colombiana. Foram dois jogos em 2018 (3 a 0 em Barranquilla e 3 a 1 no Allianz Parque) e dois jogos em 2019 (2 a 0 na Colômbia e 3 a 0 no Brasil)

Todos os confrontos

10/04/2019 – Palmeiras 3×0 Junior Barranquilla – Libertadores

– Palmeiras 3×0 Junior Barranquilla – 06/03/2019 – Junior Barranquilla 0×2 Palmeiras – Libertadores

– Junior Barranquilla 0×2 Palmeiras – 16/05/2018 – Palmeiras 3×1 Junior Barranquilla – Libertadores

– Palmeiras 3×1 Junior Barranquilla – 01/03/2018 – Junior Barranquilla 0×3 Palmeiras – Libertadores

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Prováveis escalações

O técnico Alfredo Arias não deve ter grandes problemas para escalar sua equipe diante do Palmeiras. Sem desfalques, o Junior deve repetir a escalação que foi a campo contra o Deportivo Cali na última partida.

Do outro lado, o técnico Abel Ferreira terá os desfalques de Jefté, com lesão na coxa direita, Piquerez, em recuperação após uma cirurgia no tornozelo direito e Paulinho, em transição física. O atacante Vitor Roque, ausente nas últimas partidas por conta de dores no tornozelo direito, é duvida para o duelo.

🔴⚪🔵Provável escalação do Junior

Mauro Silveira; Guerrero, Peña, Monzón e Yeison Suárez; Ríos, Jesús Rivas e Sarmiento; Barrios, Castrillón e Teófilo Gutiérrez.

Técnico: Alfredo Arias

Desfalques: Nenhum.

🟢⚪ Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Mauricio e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira

Desfalques : Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Jefté (lesão na coxa direita) e Paulinho (recondicionamento físico)

: Piquerez (cirurgia no tornozelo direito), Jefté (lesão na coxa direita) e Paulinho (recondicionamento físico) Dúvida: Vitor Roque (dores no tornozelo esquerdo)

Arbitragem de Junior Barranquilla x Palmeiras

Árbitro : Maximiliano Ramírez (ARG)

: Maximiliano Ramírez (ARG) Assistentes : Juan Belatti (ARG) e José Savorani (ARG)

: Juan Belatti (ARG) e José Savorani (ARG) VAR: Hernan Mastramgelo (ARG)

Ficha técnica

🔴⚪🔵 Junior Barranquilla x Palmeiras 🟢⚪

Competição : Copa Libertadores - 1ª rodada - Grupo F

: Copa Libertadores - 1ª rodada - Grupo F Data : 8 de abril de 2026 (quarta-feira)

: 8 de abril de 2026 (quarta-feira) Horário : às 21h30 (de Brasília)

: às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena (COL)

Próximos jogos

Junior Barranquilla

Jogo : Águilas Doradas x Junior Barranquilla

: Águilas Doradas x Junior Barranquilla Competição : Campeonato Colombiano - Apertura (16ª rodada)

: Campeonato Colombiano - Apertura (16ª rodada) Data e hora : 11 de abril de 2026 (sábado), às 18h (de Brasília)

: 11 de abril de 2026 (sábado), às 18h (de Brasília) Local: Estádio Cincuentenario, em Medellín (COL)

Palmeiras