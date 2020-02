Palmeiras tem data confirmada para estrear no novo gramado do Allianz

A data de estreia do Palmeiras no novo gramado sintético do Allianz Parque está definida. Em contato com a Gazeta Esportiva, a administração da arena alviverde confirmou que a reforma estará pronta para o confronto diante do Mirassol, no dia 16, domingo, pelo Campeonato Paulista.

O estádio ficará à disposição quatro dias antes do prazo previsto inicialmente. O retorno a princípio estava marcado para o dia 20, quinta-feira, em duelo contra o Guarani, também pelo Paulistão, mas foi antecipado devido ao bom desenvolvimento das obras.

A estreia oficial do gramado, porém, não será no futebol. Neste sábado, o Allianz Parque receberá um evento de caráter religioso, seguindo o processo de cobertura do novo gramado com um material de proteção para evitar danos durante a atividade.

Segundo a WTorre, o sistema instalado no estádio é patenteado e desenvolvido exclusivamente para o futebol profissional, além de ter certificação da FIFA, testada por laboratórios da Europa e Estados Unidos credenciados pela mesma entidade.

Em média, o novo gramado proporcionará economia de R$ 80 a R$ 100 mil em termos de gastos com energia, uma vez que o campo natural precisava de iluminação artificial diária. Com a garantia de oito anos, a arena não precisará fazer o descarte da grama natural, o que também diminui a produção de resíduo para o meio ambiente.

