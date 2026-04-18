Palmeiras supera marca de 500 gols na Libertadores; veja ranking de artilheiros

O Palmeiras superou a marca de 500 gols marcados na Copa Libertadores na noite da última quinta-feira, na vitória por 2 a 1 sobre o Sporting Cristal-PER, pela segunda rodada da fase de grupos da competição continental.

Murilo foi o responsável pelo 500° gol do Palmeiras no torneio. O zagueiro abriu o placar do jogo, no Allianz Parque, aos 26 minutos do primeiro tempo. Depois, Flaco López fez de pênalti, aos 34 minutos. Com isso, o Verdão se tornou o quarto clube a ultrapassar as 500 bolas na rede na competição.

O líder do ranking é o River Plate, com 681, seguido por Nacional-URU e Peñarol, com 602 e 593, respectivamente. O Boca Juniors, com 496, fecha o top 5.

Somos o 4º clube na história a superar a marca de 5️⃣0️⃣0️⃣ gols na #Libertadores, sendo o 1º entre os brasileiros! 🟢⚪️ pic.twitter.com/KaySWQlQxs — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 17, 2026



O atacante Rony, atualmente no Santos, é o maior marcador do Palmeiras na competição continental. Ele defendeu o Verdão entre 2020 e 2025 e balançou a rede em 23 oportunidades. Logo atrás dele, está Raphael Veiga, emprestado ao América-MEX, com 22.

Fechando o top 3 está Gustavo Gómez. Capitão e jogador que mais atuou pela Libertadores, com 82 partidas, o zagueiro-artilheiro marcou 14 gols pelo clube no torneio continental. No momento, está à frente de Flaco López, que tem 11 bolas na rede.

Com a vitória sobre o Sporting Cristal, o Palmeiras assumiu a liderança do Grupo F, com quatro pontos conquistados, seguido pelo time peruano e Cerro Porteño-PAR, ambos com três, e Junior Barranquilla-COL, com um.

Veja o ranking de artilheiros do Palmeiras na Libertadores:

1°. Rony - 23 gols

2°. Raphael Veiga - 22 gols

3°. Gustavo Gómez - 14 gols

4°. Alex e Gustavo Scarpa - 12 gols

6°. Borja, Flaco López, Tupãzinho e Willian Bigode - 11 gols

10°. Lopes - 9 gols

11°. César Maluco, Ademir da Guia, Edmundo, Dudu (Eduardo Pereira Rodrigues) e Rafael Navarro - 8 gols.

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