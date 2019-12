Palmeiras se reapresenta sem titulares e com técnico interino no comando

Confira este e outros vídeos em

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta segunda-feira depois do fim de semana conturbado, com derrota em casa para o Flamengo e demissão de Mano Menezes e Alexandre Mattos. Apenas os reservas foram a campo, enquanto os titulares permaneceram na parte interna do CT, se recuperando.

Andrey Lopes, membro permanente da comissão técnica, foi quem comandou o treino. Ele também irá ficar à frente da equipe na próxima partida, diante do Goiás, enquanto a diretoria corre atrás de um substituto para Mano.

O nome mais cotado é mesmo o de Jorge Sampaoli. O argentino tem vínculo com o Santos até o final de 2019 e tem sua saída muito especulada. Ele, inclusive, já foi sondado pelo Racing.

Quanto à vaga de diretor de futebol, a ideia do clube é montar uma equipe de dirigentes e dividir as funções entre esses novos membros, diferentemente do que se fazia na gestão passada, quando tudo era centralizado na figura de Mattos.

No que se refere ao futebol, Gustavo Gómez ainda não voltou aos trabalhos normalmente. Ele será reavaliado durante a semana para saber se tem condições de jogar na quinta-feira. O paraguaio é um dos que deve permanecer para a próxima temporada, pois uma reformulação do elenco é esperada no Verdão e muitas peças podem sair.

