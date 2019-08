“Palmeiras se comportou como time grande”, diz Felipe Melo

O empate em 1 a 1 com o Corinthians no Derby deste domingo, em Itaquera, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro não deixou Felipe Melo satisfeito. Com o resultado, o Verdão agora está a uma distância de quatro pontos do líder Santos, mas, apesar de ver o Peixe cada vez mais em vantagem na ponta da tabela, o volante se mostrou orgulhoso em relação à postura de sua equipe diante de mais de 40 mil corintianos.

“A gente não saiu feliz porque queríamos a vitória, assim como eles também. Grandes clubes quando entram em campo, independentemente da grandeza do jogo, entram pensando em vencer, não em empatar ou perder. O Palmeiras se comportou como um time grande, como deve se comportar durante os jogos. Agradeço do fundo do meu coração a Deus por nos capacitar, ajudar o meu time, mas a gente queria a vitória”, disse Felipe Melo.

O camisa 30, depois de um primeiro tempo bastante apagado, a exemplo da maioria de seus companheiros, foi fundamental para que o Palmeiras saísse de Itaquera com um pontinho na bagagem. Logo aos três minutos do segundo tempo o volante subiu mais alto que a defesa do Corinthians para completar o cruzamento de Deyverson e vencer o goleiro Cássio, que nada pôde fazer para evitar o empate.

Tido como um dos líderes do Palmeiras, Felipe Melo foi substituído já no final da partida por Thiago Santos. O volante estava cansado, conforme confessou Felipão, e disse ao treinador para trocá-lo até pelo fato de já possuir um cartão amarelo no jogo.

Agora, o Palmeiras voltará a ter uma semana cheia para trabalhar antes de seu próximo compromisso na temporada, que acontece no próximo domingo, contra o Bahia, no Allianz Parque. O Verdão tentará recuperar o prejuízo recente no Campeonato Brasileiro, se reaproximando do líder Santos, que joga um dia antes, contra o São Paulo, no Morumbi.