Palmeiras se aproxima de acerto com Ramires a pedido de Felipão

O volante Ramires já está em São Paulo e se aproxima de um acerto com o Palmeiras. O atleta de 32 anos interessa ao Verdão, que busca a contratação do atleta após um pedido de Luiz Felipe Scolari.

O treinador comandou Ramires na Seleção Brasileira e o levou para a Copa do Mundo de 2014. O fato de o atleta, com passagens por Benfica, Chelsea e Cruzeiro, poder atuar como segundo volante ou sendo uma opção de velocidade pela meia, aberto na direita, agrada Felipão.

Ramires está sem clube desde que rescindiu contrato com o Jiangsu Sining, da China, no último mês. Ele esteve próximo de deixar o clube no ano passado, mas como as negociações não se concretizaram, o atleta não foi inscrito na primeira divisão do país asiático e está a um ano apenas mantendo a forma física.

No momento, o Palmeiras conta com seis volantes em seu elenco. Felipe Melo, que renovou até dezembro de 2021, Bruno Henrique, Thiago Santos, Moisés, Jean e Matheus Fernandes são as opções. Os dois últimos, porém, acumulam poucos minutos na temporada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com