Felipe Melo celebra renovação de contrato com o Palmeiras

Na tarde desta terça-feira, o volante Felipe Melo renovou o seu contrato com o Palmeiras. Horas depois, o volante palestrino usou as redes sociais para celebrar a ampliação do novo vínculo, que irá até dezembro de 2021.

“Entregue o seu caminho ao Senhor; confie Nele e Ele agirá” Sl 37:5

Gratidão por renovar mais 2 anos neste clube que me recebeu de braços abertos! Obrigado, família Palmeiras”, escreveu.

Felipe Melo está no Verdão desde 2017. Até aqui, o jogador soma 115 jogos e sete gols marcados pelo clube paulista. Na temporada atual, disputou 25 partidas, das quais venceu 18, e marcou duas vezes. Além disso, foi peça importante na conquista do Campeonato Brasileiro de 2018.