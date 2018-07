Palmeiras renova contrato de promessa da base até 2023

O Palmeiras renovou o contrato de uma das principais promessas das categorias de base. Por meio de seu perfil oficial no Instagram, o jovem meia Alanzinho, de 18 anos de idade, anunciou nesta sexta-feira a extensão do vínculo com o clube alviverde até 2023.

“Quero agradecer a Deus por tudo que vem fazendo em minha vida e minha família por todo apoio. Contrato renovado com o Palmeiras até 2023!”, escreveu Alanzinho, que ainda publicou uma foto do momento em que assinava o novo vínculo com a agremiação.

Alanzinho vestiu a camisa 10 da Seleção Brasileira na edição do ano passado do Mundial Sub-17 e participou da campanha rumo ao terceiro lugar. Após o torneio, o atleta formado nas categorias de base palmeirense foi especulado pela imprensa internacional em clubes como Barcelona e Real Madrid.

O Palmeiras detém 100% dos direitos econômicos de Alanzinho, cujo contrato anterior vencia em maio de 2020. O meia já participou de treinamentos com a equipe profissional na Academia de Futebol é cercado por grande expectativa do clube e da torcida.

