Sob olhares do Presidente, Palmeiras treina com novidade para o ataque

O Palmeiras voltou a treinar na Academia de Futebol nesta sexta-feira. A atividade que se iniciou pela manhã e se estendeu até o início da tarde contou com a realização de uma série de atividades físicas feitas pelo jogadores antes de um trabalho com bola, que contou com a supervisão do presidente Maurício Galiotte.

Na atividade desta sexta, as únicas ausências no gramado foram a dos meia Guerra e do atacante Miguel Borja, que seguem se tratando de lesões. A novidade ficou por conta do atacante Gabriel Barbosa, que retornou ao clube após cumprir um ano de empréstimo ao Spal, da Itália. O jovem atleta de 19 anos atuou pela equipe de base do clube italiano e marcou sete gols em 24 jogos do torneio sub-19. O contrato do atleta com o Palmeiras tem duração até janeiro de 2020. O Verdão é detentor de 50% do passe do atleta.

Inicialmente o elenco alviverde foi divido em cinco estações, onde cada uma delas representava uma atividade física distinta a ser feita, como trote, piques e levantamento de peso. Depois de todos os jogadores se alternarem nos diferentes exercícios, o treinamento começou a ser realizado com bola e com a presença do técnico Roger Machado.

Nos exercícios com bola, o treinador dividiu o elenco para a realização de um treino de ataque contra a defesa em duplas. Nesta divisão, o técnico não esboçou a equipe titular que deve iniciar o duelo contra o Santos, na reabertura do Campeonato Brasileiro, próxima quinta-feira.

Depois os atletas foram divididos em quatro equipes que se enfrentaram entre si numa atividade de campo reduzido. Neste momento o presidente Maurício Galiotte apareceu na parte de fora do gramado e acompanhou o restante do treinamento.

A sequência da preparação alviverde para a retomada da temporada acontece na manhã deste sábado, quando o elenco volta a treinar pela manhã, porém em atividade fechada para a imprensa.

*Especial para a Gazeta Esportiva