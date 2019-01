Palmeiras renova com Jean e estende contrato até o final de 2020

O Palmeiras já contratou um total de seis reforços para a temporada de 2019 e também trabalha para manter seu elenco praticamente intacto. No caso do versátil Jean, o clube alviverde resolveu se antecipar e chegou a um acordo com o atleta para estender o contrato.

O vínculo anterior de Jean com o Palmeiras terminaria apenas em 31 de dezembro de 2019. Pelo novo acordo entre as duas partes, o contrato tem validade até o final da temporada de 2020. O jogador vem trabalhando normalmente na pré-temporada, realizada na Academia de Futebol.

Contratado pelo Palmeiras em 2016, Jean acumula 12 gols em 120 partidas com a camisa alviverde. Aos 32 anos de idade, ele conquistou as edições 2016 e 2018 do Campeonato Brasileiro pelo clube alviverde – no total, detém quatro títulos do torneio, já que também triunfou em 2008 (São Paulo) e 2012 (Fluminense).

Ao longo da última temporada, Jean sofreu com problemas físicos, mas ganhou espaço desde a chegada do técnico Luiz Felipe Scolari ao Palmeiras e mostrou contar com a confiança do chefe para atuar em diferentes posições. Assim, terminou 2018 com 26 partidas, 18 pelo Brasileiro.

O Palmeiras já contratou seis novos companheiros para Jean. São eles o volante Matheus Fernandes (Botafogo), o meia Zé Rafael (Bahia) e os atacantes Arthur Cabral (Ceará), Carlos Eduardo (Pyramids), Felipe Pires (Hoffenheim) e Ricardo Goulart (Guangzhou Evergrande).

O primeiro jogo oficial do Palmeiras na temporada de 2019 está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste domingo. No Estádio Moisés Lucarelli, o reforçado time comandado por Luiz Felipe Scolari enfrenta o Red Bull, em sua estreia no Campeonato Paulista.