Palmeiras confirma contratação de Ricardo Goulart por empréstimo

O Palmeiras anunciou a contratação de seu sexto reforço para 2019 durante a manhã desta terça-feira. Após uma arrastada negociação com o chinês Guangzhou Evergrande, o clube alviverde finalmente conseguiu viabilizar a chegada do atacante Ricardo Goulart.

Pelo acordo entre Palmeiras e Guangzhou Evergrande, ele será emprestado ao clube alviverde até o final desta temporada, com opção de compra. O atleta já vem frequentando a Academia de Futebol regularmente há meses, uma vez que usa as instalações do local para se recuperar de uma artroscopia no joelho direito.

Por meio de seu perfil no Twitter, Leila Pereira, proprietária da Crefisa, publicou uma foto de Goulart com o diretor de futebol Alexandre Mattos e a camisa 11. Pouco depois, o clube lembrou episódio vivido pelo atacante em um hotel e usou a mesma rede social: “Te desejo uma ótima estadia e obrigado por assinar com o Palmeiras”.

Sonho antigo do clube alviverde, Ricardo Goulart enfileirou títulos sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari pelo Guangzhou Evergrande. Ele também trabalhou de forma bem-sucedida com Alexandre Mattos no Cruzeiro, bicampeão brasileiro nas temporadas de 2013 e 2014.

O cobiçado Goulart é o sexto reforço do Palmeiras para 2019. Antes, o clube anunciou o volante Matheus Fernandes (Botafogo), o meia Zé Rafael (Bahia) e os atacantes Arthur Cabral (Ceará), Carlos Eduardo (Pyramids) e Felipe Pires (Hoffenheim).

A expectativa é que Ricardo Goulart possa retomar as atividades até março. Às 19 horas (de Brasília) deste domingo, o Palmeiras disputa sua primeira partida oficial na temporada contra o Red Bull, no Estádio Moisés Lucarelli, pelo Campeonato Paulista.