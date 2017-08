Palmeiras registra pior público em jogos oficiais na temporada 2017

O Palmeiras registrou neste domingo seu pior público na condição de mandante em jogos oficiais durante a temporada de 2017. No Estádio Palestra Itália, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time dirigido pelo técnico Cuca perdeu por 2 a 0 da Chapecoense diante de 21.261 pagantes.

O pior público na arena em jogos oficiais no ano até então havia sido registrado na vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. No dia 22 de março, 21.488 torcedores pagaram para ver o confronto disputado por um time misto, uma vez que o clube já estava classificado às quartas de final.

O público mais baixo em toda a temporada na arena ainda é o registrado no amistoso contra a Ponte Preta. No dia 29 de janeiro, o primeiro jogo do Palmeiras em casa na temporada, encerrado com empate por 1 a 1, contou com um total de 15.878 pagantes.

O domingo frio e chuvoso na capital paulista contribuiu para afugentar os palmeirenses no confronto com a Chapecoense. A fase do time alviverde, eliminado de forma precoce no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, também não ajudou.

A torcida palmeirense vem comparecendo de forma maciça ao Estádio Palestra Itália nesta temporada. No recente confronto com o Barcelona de Guaiaquil, por exemplo, 38.310 pessoas viram a queda nos pênaltis pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Com a derrota contra a Chapecoense, o Palmeiras segue com os mesmos 33 pontos ganhos, na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Às 16 horas (de Brasília) de domingo, pela 22º rodada, o time alviverde pega o São Paulo, novamente no Palestra Itália.